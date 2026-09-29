我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李夢飾演的趙星棠期盼下輩子能做自己。（圖／翻攝自微博@李夢）

▲李夢在微博寫下長文，感謝趙星棠這個角色。（圖／翻攝自微博@李夢）

李夢在《蘭香如故》中飾演趙星棠，是男主角林錦岐（劉學義 飾）的前妻，一生被家族利用，認為只有錢不會背叛她，無奈生於亂世，所賺之財永遠不屬於自己，在第36集中，她甚至在戰亂逃難時，半路被父親和祖父丟下，遇到兵匪凌辱，被許蘭香（譚松韻 飾）救下，不過因為她失血過多，最後還是傷重不治，死前她一句「希望下輩子，我就是我，我自己的我，妳懂嗎。」逼哭觀眾。《蘭香如故》最新劇情中，漢王叛變，最後戰敗，李夢飾演的趙星棠隨娘家人一路逃難，卻在中途被父親、爺爺拋下，丫鬟還被殺死，錢財被他們全數奪走，曾經和林錦岐聯姻，不是林家的大奶奶就是趙小姐，改嫁後又變成戴夫人，就連賺的錢，也只能從夫家或是娘家，從不屬於她自己。趙星棠在逃亡過程中，被兵匪凌辱，所幸遇到外出替重傷的林錦岐找食物的許蘭香，許蘭香幫助她脫困，許蘭香提醒她局勢混亂，要她找地方躲好，希望兩人別再見面，沒想到趙星棠卻緊跟著她，一路回到林錦岐重傷倒地的地方，趙星棠替許蘭香不值，拿出林家與廢太子勾結的證據，要許蘭香收好能保命。許蘭香發現趙星棠身受重傷，趙星棠這才笑著說，「我不想跟他們死在一起。」她向許蘭香道謝，「謝謝妳殺了欺辱我的人，還給我豆餅吃，死之前跟妳在一起，挺好的。」許蘭香不知該說什麼，「我能叫你星棠嗎？」趙星棠笑著哭了，用盡最後一口氣要許蘭香，「好好地活。」李夢也在微博寫下飾演趙星棠的感想，當初第一次讀劇本，製作人一聽到她唸完這段過世之前的台詞就哭了，李夢心想，這場重頭戲千萬不能讓大家失望，「我還記得那天為了搶天光。我們在蘆葦蕩裡，拍攝我跟著許蘭香一路跌跌撞撞前行的背影，攝影指導成哥直接手持攝影機就衝過來了，他大聲呼喚『快！快！快！』，那片下著雪的蘆葦蕩，伴著落日餘暉顯得格外孤獨。」李夢直呼會永遠記得這段戲，也記得「許蘭香」跟她說，「你別再跟著我了。」而她依然固執地跟著這個女人，「我想如果我不用盡全身力氣跟著你，該如何告訴你，人生苦短。『看來我們恰好同路』，我嬉皮笑臉的看着攝影機，看着攝影機裡的我自己。我本名姓趙，字星棠。我曾經姓林，世人都叫我大奶奶。後來我改嫁到京城，又叫戴夫人。身份換了一個又一個，沒人記得我的本名叫星棠。直到畏寒的趙星棠卻死在了最冷的下雪天，蘭香說：我可以叫你星棠嗎？謝謝《蘭香如故》，謝謝你，星棠。此刻是西西里的早晨5:01分，你的下輩子我會好好過，做自己叫李夢。」