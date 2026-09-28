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林仲威也是繼1998年曼谷亞運陳天文後，相隔28年再有台灣選手於亞運男子400公尺跨欄項目站上頒獎台，追平前輩銅牌紀錄。

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）田徑項目今（28）日田徑項目持續進行。繼昨（27）日傅兆玄跳高奪金後，今日在男子400跨欄項目也傳出好消息，22歲林仲威在決賽跑出生涯最佳的48秒74奪下銅牌，也是本屆代表隊在田徑場上的第2面獎牌。另一位好手陳建榮則以49秒25排名第4。年僅22歲的林仲威，昨日在男子400公尺跨欄預賽衝出49秒10拿下分組第1名，以總排名第2名的高順位挺進決賽。23歲的陳建榮昨日也跑出50秒16名列分組第2，同樣搶下晉級決賽的資格。林仲威、陳建榮今日在決賽登場，兩人起跑時都展現不錯狀態，林仲威一度排在前2名，最後遭到對手超越，但仍以生涯最佳的48秒74奪下銅牌，也是繼昨日傅兆玄跳高金牌後，本屆亞運中華田徑代表團的第2面獎牌。另一位好手陳建榮則以49秒25排名第4。林仲威賽後表示，有做到了原本設定的目標，「在競爭如此激烈的一場高水準對決中，我成功維持住了自己的水準，對這次跑出的成績我也感到非常滿意。」林仲威說，這面亞運銅牌對他來說意義非凡，「我拿過亞青賽銅牌，也拿過亞錦賽銅牌，唯獨就差一面亞運獎牌。如今終於把它收入囊中，對我而言意義非凡。」談到奪牌後的下一步，林仲威說，「我會好好跟家人一起慶祝，他們特地飛來這裡為我加油打氣，我非常感謝他們。在這之後，我的下一個目標就是全力爭取達標世錦賽參賽資格。」