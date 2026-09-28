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台語歌手吳淑敏7年前帶球嫁給國標舞老師，然而近年社群上卻鮮少見到老公身影，引發婚變疑雲，21日還遭爆現身高雄家事少年法院，疑似進行離婚調解，經紀人也發聲證實婚變傳聞。而今（28）日她在爆婚變後首發聲，感謝粉絲的鼓勵與關心後，無奈嘆：「人生裡總是有很多坎要過。」吳淑敏在今日發文，表示中秋連假最後一天，感謝這些天粉絲私訊的關心與問候，「很開心，我能擁有理智善良的你們！」她也透露友人也都第一時間關心她狀況，「輕輕的一句話，都是非常有份量的鼓勵。我很好！孩子也很好！」對於婚變，吳淑敏也無奈表示：「人生裡總是有很多坎要過，照顧好自己的身體是最重要的。」不過她也樂觀地說未來的路還很長，「不會因為遇難題，就影響我的優雅與美麗。」回顧事件起源，吳淑敏過去經常分享家庭生活，然而近年卻被發現社群平台上已鮮少出現丈夫身影，不過被問到婚姻狀況時，雖然吳淑敏先是否認婚變，但回應也相當低調。但不料在21日，她遭週刊爆出現身高雄家事少年法院，門外顯示為離婚案件，婚姻狀況疑似亮紅燈，傳出因與老公長期因工作關係分隔兩地，聚少離多再加男方曾出現情緒失控、摔物品及冷暴力等激烈行為，讓親友感到不安，因而走向離婚。對此，吳淑敏經紀人也證實：「目前已經走司法途徑，沒有回應，淑敏震驚錯愕心情還在平復中，謝謝關心。」