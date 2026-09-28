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國道塞爆有原因！5大熱門風景區人潮爆滿

▲日月潭國家風景區還不是今年中秋節最多遊客的風景區。（圖/日月潭國家風景區官網）

促銷活動神助攻！全台主題樂園遊客大增

▲高雄義大世界是今年中秋連假遊客入園人潮最亮眼的遊樂園。（圖／義大世界提供）

國旅終於迎來復甦跡象？隨著中秋節連續假期邁入尾聲，根據交通部觀光署統計數據顯示，週六（26日）、週日（27日）。跟去年中秋出遊人次對比，，除了受益於樂園聯合優惠之外，連假天數多也成為帶動成長的重要因素之一。這幾天國道塞車真的不是錯覺！觀光署表示，國內 13 處國家風景區在 9 月 27 日（週日）當天共吸引超過 42 萬人次造訪，相較於去年中秋同序日的 17 萬人次，大增將近 25 萬人次，其中更有 10 處國家風景區的人次達到去年同期的 2 倍以上。在各大景點中，橫跨多個縣市（位於獅頭山、梨山、八卦山）的榮登人氣冠軍，吸引高達 6 萬 2,922 人次，所有熱門國家風景區人氣排名如下：主題樂園的總人次同樣不減反增，觀光署表示，受到全台 18 家主題樂園攜手端出豐富聯合促銷活動的助益，9 月 27 日全台主題樂園共計吸引 8 萬 848 人次入園，較去年同期的 3 萬 1,233 人次大幅增加 158.85%。其中，表現最為亮眼的入園人次前兩名分別為：義大世界：1萬 4,288 人次以及麗寶樂園：1萬 3,462 人次。根據統計資料顯示，26 日（週六）國家風景區及主題樂園遊客人次合計高達 50 萬 8,635 人次，9 月 27 日（週日）亦達到 50 萬 1,141 人次。對照連假首日僅 33 萬人次的紀錄，顯示出本次中秋連假的出遊潮是在邁入第 2 天與第 3 天時才正式抵達最高峰。