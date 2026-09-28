我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星耀藝文列車帶來精彩的暖場泡泡秀，吸引小朋友熱情參與，讓現場充滿歡笑聲。(圖 / 業者提供)

▲星耀藝文列車暖場特技秀，驚呼絕倫的演出，讓現場觀眾讚聲連連。(圖 / 業者提供)

適逢中秋連假，星耀藝文列車再次開抵屏東枋寮，攜手紙風車劇團及豪豪氣球娛樂等展演團體，將優質藝文演出帶進地方。活動開演前5分鐘，校園一瞬間湧進上千名大小朋友，現場人潮絡繹不絕，親子家庭攜手入場，讓原本寧靜的校園瞬間化身熱鬧的藝文舞台，也為中秋連假增添一場別具意義的親子藝文盛會。演出自27日下午5點30分由泡泡秀揭開序幕，大型泡泡在空中飛舞，吸引孩子們熱情追逐、互動，現場笑聲不斷；隨後魔術及雜耍二合一的情境演出，令人看得目不轉睛，也讓活動掀起再波高潮。晚間7點，紙風車劇團帶來深受大小朋友喜愛的《紙風車的魔法書》，從《巫婆之舞》、《兵馬俑狂想曲》、《動物運動大賽》、《招財貓的故事》，一路到壓軸的《神奇黑光劇》，透過歌舞、偶戲與黑光劇等多元形式，讓孩子在觀看演出的同時，也成為故事的一部分。透過大型玩偶、劇場故事與近距離互動，讓孩子們從台下走進故事情境，隨著劇情發展不時發出驚呼與歡笑，展現表演藝術獨特的舞台魅力。屏東縣大家長周春米縣長也親臨現場，與星耀投控董事長暨執行長林恬宇及枋寮在地居民共同欣賞演出。從暖場到正式演出，現場始終維持高度互動，讓藝文不只是「坐在台下觀看」，而是成為孩子與家庭共同參與的體驗。星耀投控林恬宇董事長表示，星耀藝文列車持續走進不同地方，希望透過藝文展演讓文化資源走出城市、深入社區，此次選在中秋連假於枋寮舉辦演出，也希望讓藝術成為串聯家庭、社區與地方的重要媒介，讓每一次藝文列車的到站，都能在地方留下更多交流與美好的記憶。