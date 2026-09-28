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▲卓榮泰指出，高屏二快是完善高屏交通路網的重要建設，未來將串聯產業與生活圈。（圖／屏東縣府提供）

連接高雄屏東間東西向第2條快速公路（高屏二快）屏東端C1標，今（28）日在屏東縣九如鄉舉行動土祈福典禮，由行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、縣長周春米及中央、地方各界代表共同見證，象徵工程正式進入施工階段。周春米表示，高屏兩地生活及產業往來密切，高屏二快完工後，將進一步縮短交通時間，串聯大南方新矽谷及沿線產業，帶動屏東交通與產業升級。卓榮泰表示，高屏二快是完善區域交通路網的重要建設，未來將串聯科技、生技及農業產業園區，朝高屏30分鐘生活圈目標邁進，也能在天災或緊急狀況時提供替代交通路線。陳世凱指出，交通部將全力推動工程，朝118年完工目標邁進，並持續完善高屏交通建設，促進區域均衡發展。周春米指出，高屏二快自2016年起推動，當時潘孟安前縣長率縣府團隊向中央爭取六大交通建設，如今終於正式動土。縣府將持續配合交通建設，推動周邊產業園區規劃，為屏北產業發展奠定基礎，期待工程如期如質完成。縣府表示，C1標工程範圍為18K+660至19K+540，全長約880公尺，工程經費23.11億元，工期1,020日曆天，預計118年9月完工。工程包括主線橋梁、台3線東出及西入匝道，主線採雙向4車道高架設計，並設置自行車及人行專用道，兼顧交通順暢與行人安全。