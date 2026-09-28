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▲中秋連假最後一天，交通部長陳世凱（右）今（28）日中午在高鐵公司董事長史哲陪同下，於高鐵台中站實地了解收假疏運整備。（圖／交通部提供）

中秋連假期間交通量創新高，台鐵、高鐵及公路客運等運輸系統都出現大量返鄉人潮，造成不少民怨，交通部長陳世凱、高鐵公司董事長史哲因連假前遠赴德國柏林出席軌道展台灣展開幕，也引發質疑。對此，陳世凱今（28）日表示，25日凌晨5時就已返台，坐鎮也不一定要在辦公室，在班機上也透過線上掌握疏運，今日則親自前往高鐵台中站前進指揮所，了解收假疏運整備，對於旅客關心的自由座安排、候車時間及乘車體驗，他強調，「旅客的聲音都有聽到」。陳世凱今日先出席「高雄屏東西向第二條快速道路」C1標新建工程動土典禮，再前往高鐵台中站前進指揮所，在高鐵公司董事長史哲陪同下，實地了解收假疏運整備，從月台旅客服務、列車清潔整備到車站人流疏導逐項查看，並向現場第一線工作同仁表達感謝。他指出這次連假旅運需求相當集中，疏運首日9月24日高鐵單日載客量即達34.8萬人次、創歷史新高。從第一天大量返鄉人潮，到今日收假北返，每一波高峰背後，都是第一線同仁持續投入。陳世凱說，這幾天真的辛苦大家了。運量創新高，代表第一線承受的壓力也更大，他今天來，除了落實疏運整備計劃外，更重要的是跟大家說聲謝謝。視察過程中，陳世凱首先了解高鐵月台自由座排隊及旅客引導情形，要求在人潮集中的時段，增加現場服務及說明，讓旅客清楚知道「在哪裡排、哪一班可以搭、現場怎麼走」，減少旅客焦慮，也避免人流交錯。隨後，實地了解列車抵站後的車廂清潔及再次投入營運的整備流程，關心在密集班次及大量旅客進出的情況下，如何兼顧整備效率與乘車品質。針對車站整體疏運，陳部長也要求高鐵公司持續掌握售票大廳、閘門、月台及轉乘空間的人流變化，視現場狀況彈性調整排隊動線與服務人力。台中站是中部重要轉運節點，越是尖峰時段，越要把旅客資訊講清楚、把人流帶清楚，安全第一、疏運優先。對於旅客關心的自由座安排、候車時間及乘車體驗，陳世凱也表示，「旅客的聲音，我們都有聽到。」這次高鐵運量創下新高，除了把眼前收假人潮順利送回去，疏運結束後，也已請高鐵公司就自由座安排、候車動線、現場資訊及運能配置整體檢視，在運能最大化的同時，也要持續提升旅客的乘車感受。因應今日北返人潮，高鐵持續機動調整運能，並加開北上全車自由座列車，協助中南部旅客分流。整體疏運期間原訂加開58列次，其中北上42列次、南下16列次，今日下午再視人潮情形臨時增開4列次北上列車，總計加開62列次；台中站每小時均有發車、各站停靠列車，自由座最多擴增至9節。台鐵原已再次加開彰化至七堵區間快車，並安排4列新自強號增停新烏日站；今日下午又再加開彰化至七堵1列自強號及1列區間快車，同時再安排2列自強號增停新烏日站，總計6列自強號增停新烏日站，協助北返旅客分流。陳世凱於中午完成現場視察後，下午由交通部政務次長陳彥伯、伍勝園接力於高鐵台中站前進指揮所坐鎮，聽取高鐵、台鐵疏運及應變情形，持續掌握即時人流與運能調度。兩位次長並指示，這次疏運經驗顯示，面對旅運高峰，除了應變更要掌握啟動時機，各運輸單位應提高預警敏感度及早研判、採取行動，並預先規劃備援運能及加班車方案，以縮短應變時間。此外，針對自由座旅客排隊情形，兩位次長建議持續強化現場排隊管制及引導，並研議提供預估候車時間等資訊，讓旅客更清楚掌握等待情形，降低資訊落差。交通部已由高鐵、臺鐵及公路局共同進駐前進指揮所，必要時啟動跨運具聯防，依現場需求即時調整運能、協助分散旅客。在公路部分，高公局與公路局持續透過聯合疏運機制掌握國道及省道路況；西部國道整體大致正常，國5北返車流較為集中，持續透過匝道儀控及大客車優先通行等措施協助疏運。省道、國道客運及離島空運也持續掌握收假人潮。