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曾頌恩在7局下的第6打席，再度獲得滿壘打擊機會，他成功選到保送，賺進此役第9分打點，改寫中職本土打者單場最多打點紀錄。

中華職棒中信兄弟今（28）日回到洲際主場迎戰台鋼雄鷹，首局就擊沉雄鷹先發投手黃子豪，單局擊出8安含曾頌恩的滿貫砲，一舉攻下10分大局，繼1995年7月14日後，隊史第2次首局就打下10分。3局下曾頌恩再度開砲，擊出一發3分砲，繼1997年兄弟洋砲奧力偉（Jose Oliva）後，隊史第2位單場擊出「滿貫砲+3分砲」的打者。7局下第6打席，曾頌恩選到保送進帳此役第9分打點，改寫中職本土打者單場8打點的紀錄。前役讓出下半季龍頭的兄弟，今日回到主場迎戰雄鷹，首局就展開猛烈攻勢，單局出現8支安打含曾頌恩的滿貫砲，加上2次保送以及對手的守備失誤，單局灌進10分，1局下打完就取得10：0領先。這是兄弟隊史第2次首局就打下10分，前一次發生在1995年7月14日，兄弟象在首局從俊國熊手中打下13分。雄鷹雖然在2局上追回3分，但3局下又被兄弟拉出一波攻勢，張士綸保送、張仁瑋敲安，曾頌恩再度把握得點圈機會，擊出一發3分砲，將比分改寫成13：3。曾頌恩前3打席就完成單場雙響砲，各敲1支滿貫砲、3分砲，打下7分打點，成為繼1997年兄弟象洋砲奧力偉後，隊史第2位單場敲出滿貫砲、3分砲的打者，也是隊史首位本土打者。原紀錄由吉力吉撈．鞏冠、林智勝、陳子豪、羅國龍、陳鏞基以及陳政賢共投保持的8分打點。至於中職單場最多打點紀錄，為1997年9月1日奧力偉對時報鷹創下的單場11分打點。兄弟此役火力全開，前7局就打下17分，但投手群也表現也不穩定，先發投手僅投5局失4分退場，大瀧幸治僅投0.2局就失掉3分，打完前7局，兄弟暫時以17：7領先。