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美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平的川習會落幕，這次會晤僅取得有限成果，凸顯出華府與北京在關鍵議題上的分歧依然明顯，究竟在川習會後誰佔得上風？全球各智庫的國際政治專家紛紛給出看法。根據路透報導，華府智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國項目高級主任辛格頓（Craig Singleton）表示，「美中關係已進入一種可控的僵局。正因為實質進展寥寥無幾，這些隆重的迎賓儀式才顯得特別重要。」雙方皆表示，已就降低總值 600 億美元的非敏感商品批次關稅達成共識，但並未給出實施時間表。與此同時，達成更進一步貿易協定的期限也延後至明年。分析人士指出，習近平此次未率領中國企業家代表團隨行，同樣凸顯出雙方難以化解美方對中國投資的疑慮；這也讓兩國領導人今年 5 月於北京峰會上提出的「雙向投資計畫」可行性蒙上陰影。新加坡拉惹勒南國際研究院（S. Rajaratnam School of International Studies）資深研究員湯普森（Drew Thompson）指出，「川習會營造了良好的政治氛圍，但在化解分歧或降低彼此戒心方面卻毫無實質作用。」然而，北京諮詢公司「策緯諮詢」（Trivium）的地緣政治分析師馬祖爾（Joe Mazur）認為，這場沒什麼波瀾的會晤對中國而言卻是一場「公關勝利」。從一開始，川普就極盡所能地殷勤款待習近平，這位他過去曾指控以不公平貿易行為「殺死美國」的國家領導人。川普甚至打破外交慣例親赴機場迎接，這是 11 年來美國總統首次以此等高規格接待外國元首。隨後，在為習近平舉辦的盛大國宴上，川普面對齊聚一堂的政府高官與科技巨頭宣稱，兩人的關係「從未如此融洽」。前中國外交部官員、北京「經士智庫」副理事長沈維中表示：「美方給予習近平的超規格禮遇，完全超出中國的預期。中方並不認為一次訪問必須達成具體數量的協議、降低關稅或其他這類實質成果……單單是雙方見面、寒暄與握手，就已意義非凡。」此外，川普在公開發言中迴避了台灣話題，這與今年 5 月的峰會形成鮮明對比，當時川普曾將一筆價值 140 億美元的待批對台軍售案稱為與北京談判的「籌碼」。政治風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）高級分析師、前美國駐中外交官員Jeremy Chan表示，兩國領導人的頻繁互動，反而為北京爭取到了時間，得以延緩美方實施如對台軍售等其不願看到的舉措。「這對中方來說是一項重大戰略勝利，但對台灣以及該地區的許多美國盟友和夥伴而言，卻是一個沉重的打擊。」不過，美國智庫「美國外交關係協會」研究員石可為（David Sacks）撰文分析，台灣議題並未出現在任何一方會後發布的新聞稿中。川普並未屈服於中國的壓力去明確反對台獨，而政府官員則表示美國對台政策保持不變。石可為認為，雖然台灣方面可能會為此感到放心，但他們會更關心高達140億美元的待批美國軍售案的命運。北京的目標是無限期延後這筆軍售，這將加深台灣對美國的懷疑，同時也將延遲重要武器的交付。隨著習近平和川普同意於 11 月在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）領袖會議，以及 12 月在邁阿密舉行的二十國集團（G20）峰會上再次會面，中國很可能有信心將美國對台軍售拖延至 2027 年。川普和習近平並未在雙邊關係的任何重大議題上取得實質進展。但這並不是說峰會完全失敗。兩位領導人掌管的都是高度集權的體制，這使得兩人之間的討論更加重要。就目前而言，他們似乎滿足於參加無法解決摩擦、只會把問題往後拖延的峰會。雙方都在爭取時間，對川普而言，是為了讓美國擺脫對中國稀土的依賴；對習近平而言，則是為了克服對美國高科技產品的依賴。