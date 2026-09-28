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2026年名古屋亞運桌球賽事今（28）日進行壓軸的女雙金牌戰，中國組合蒯曼與王曼昱展現絕對的統治力，以4：0完勝地主日本組合張本美和與早田希娜，強勢將女雙金牌收入囊中。王曼昱本屆拿下女團、女單和女雙金牌，單屆賽會豪取3金，個人生涯在亞運已經得到了6面金牌。面對擁有主場優勢、且賽前矢言要將金牌留在日本的張本美和與早田希娜，蒯曼與王曼昱開局便火力全開，首局更直接打出11：0的「剃光頭」懸殊比分，給予對手震撼教育。在中國組合極具侵略性的強攻與嚴密的相持防守下，日本組合全場難以找到突破口，最終蒯曼與王曼昱以直落四的成績橫掃對手，順利登頂。賽前，王曼昱曾謙虛地表示對手是目前的女雙世界第一，因此中國隊是以「衝擊者」的姿態去迎戰；然而實際的比賽過程卻是一面倒的壓制，徹底粉碎了日本隊的奪金希望，也讓張本美和與早田希娜繼單打四強落敗後，再次於雙打賽場飲恨。憑藉這面女雙金牌，王曼昱與蒯曼雙雙成為本屆亞運桌球賽場上的大贏家。王曼昱除了與隊友合力拿下女團金牌外，昨日更在女單決賽中擊敗隊友孫穎莎封后，加上今日的女雙金牌，個人順利進帳3金；而年輕小將蒯曼同樣表現亮眼，本屆賽會已將女團、混雙（搭檔林詩棟）以及女雙金牌全數包辦，展現出接班中國女桌的強大實力與氣勢。