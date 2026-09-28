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中庄仔福德宮日前舉辦中秋晚宴，董事長林春裕送台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋「甘蔗」象徵步步高陞。不過，因為兩人收到的甘蔗「節數」落差大，蔣萬安的節數密度高，被酸是「萬節不復」。沒想到今（28）日被民進黨立委王定宇爆料，蔣萬安根本沒把甘蔗帶走，直接丟棄在廟旁邊引起議論。對此，蔣萬安表示，因為疏忽沒將甘蔗拿回，真的很不好意思，已經打電話向董事長致歉。王定宇下午在政論節目上爆料，林春裕說，「福德宮送給蔣萬安的甘蔗，竟被蔣萬安棄置在廟的旁邊，被廟方發現撿回來了，現在甘蔗在林董事長手上」。王定宇痛批，這種隨意棄置受贈禮品，而且禮品還是廟方祭拜天公的獻禮，隨意棄置在廟旁邊的路上，是故意要福德宮發現他不爽嗎？這真的是非常失禮、不敬的行為！面對爆料，蔣萬安解釋，因為活動當天接著逐桌向鄉親致意，所以先將董事長致贈的甘蔗交給里長曾國益，活動結束後，「疏忽沒有拿回，真的很不好意思，已經致電向董事長致歉」。曾國益表示，當天請里辦志工幫忙接手，志工順手將甘蔗帶回餐會座位，後來因一時疏忽忘了帶走因此才留在現場，沒有所謂「丟在路邊」，也親自向董事長表達不好意思。