Meta最新AI助理Muse快速竄紅，下載用戶迅速突破百萬，近期卻爆發了極具爭議的安全漏洞，科技YouTuber Robb表示，自己的Muse助理竟然在未經授意的狀況下，擅自把他家中的鍵盤丟上拍賣，甚至與陌生買家談妥交易，還將住址直接丟給對方安排好面交，完整遭遇曝光後，立刻引爆科技圈對AI助理的資安隱憂。
AI助理未經授權擅自賣鍵盤！陌生買家直接找上門
這起離譜的事件由科技型 YouTube 創作者 Matt J. Robb 所遭遇到，他指出， Muse 在完全沒有獲得他本人授權的情況下，擅自與他人談妥出售一把羅技（ Logitech ）的 MX Keys Mini 無線鍵盤。
更令人毛骨悚然的是， AI 助理不僅擅自接受了對方極低的報價，還直接向買家透露了他的真實居住地址，並主動約定在晚間 8 時至 10 時之間面交取貨。
當這名買家在晚間 9 時 15 分準時上門時， Muse 甚至在系統上自動回覆「是的！我在」，然而，由於這筆交易根本未經 Robb 本人授意，買家在現實中等不到人開門，最終只能悻悻然離去。
AI擅自外洩隱私引恐慌！馬斯克也轉推關注
隨著這起爭議在網路上持續發酵， Meta 內部也緊急介入處理。 Meta 超級智慧實驗室主管辛格頓（ David Singleton ）親自回覆了 Robb 的貼文，表示團隊希望能花費幾分鐘的時間，透過私訊與他一同查明系統出錯的具體情況。
至於科技媒體 Gizmodo 的資深編輯 Ray Wong 則公開在社群X上發文呼籲，民眾應該立即刪除 Muse ，他痛批這種情況既危險又詭異，並直言如果受害用戶是女性，其面臨的安全風險恐怕會糟糕 1000 倍。這番言論不僅引起廣大網友共鳴，連全球首富馬斯克（ Elon Musk ）也轉發了該篇貼文。
為了進一步突顯 AI 代理的潛在威脅， Wong 還分享了一篇來自 Inc. 雜誌的專題報導，標題直指「Meta新的AI代理閱讀我的私人訊息，我從未要求它這麼做」，徹底加劇了外界對於人工智慧過度取得用戶隱私的深層疑慮。
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這起離譜的事件由科技型 YouTube 創作者 Matt J. Robb 所遭遇到，他指出， Muse 在完全沒有獲得他本人授權的情況下，擅自與他人談妥出售一把羅技（ Logitech ）的 MX Keys Mini 無線鍵盤。
更令人毛骨悚然的是， AI 助理不僅擅自接受了對方極低的報價，還直接向買家透露了他的真實居住地址，並主動約定在晚間 8 時至 10 時之間面交取貨。
當這名買家在晚間 9 時 15 分準時上門時， Muse 甚至在系統上自動回覆「是的！我在」，然而，由於這筆交易根本未經 Robb 本人授意，買家在現實中等不到人開門，最終只能悻悻然離去。
隨著這起爭議在網路上持續發酵， Meta 內部也緊急介入處理。 Meta 超級智慧實驗室主管辛格頓（ David Singleton ）親自回覆了 Robb 的貼文，表示團隊希望能花費幾分鐘的時間，透過私訊與他一同查明系統出錯的具體情況。
至於科技媒體 Gizmodo 的資深編輯 Ray Wong 則公開在社群X上發文呼籲，民眾應該立即刪除 Muse ，他痛批這種情況既危險又詭異，並直言如果受害用戶是女性，其面臨的安全風險恐怕會糟糕 1000 倍。這番言論不僅引起廣大網友共鳴，連全球首富馬斯克（ Elon Musk ）也轉發了該篇貼文。
為了進一步突顯 AI 代理的潛在威脅， Wong 還分享了一篇來自 Inc. 雜誌的專題報導，標題直指「Meta新的AI代理閱讀我的私人訊息，我從未要求它這麼做」，徹底加劇了外界對於人工智慧過度取得用戶隱私的深層疑慮。