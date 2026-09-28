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韓國女團TWICE成員周子瑜，近日傳出將結束與JYP娛樂的合約，開始個人活動，但目前消息都尚未證實。不過沒想到在確定未來動向前，今（28）日搶先傳出好消息，子瑜宣布將為曾獲得F1總冠軍的Atlassian Williams F1車隊與日本動漫《膽大黨（DAN DA DAN）》的合作獻唱主題曲，本人也化身賽車手親自證實消息，並開心直呼：「我非常榮幸。」子瑜今日傳出將為Atlassian Williams F1車隊與《膽大黨》的跨界合作，演唱官方主題曲，還將於下周前往新加坡大獎賽現場跟該車隊會合，現身粉絲專區（Fan Zone）宣傳，歌曲則預計在2027年上半年、F1日本大獎賽前發行。對此，子瑜也穿著車隊衣服，化身賽車手的用英文透露心境，「可以參加Williams F1車隊與《膽大黨》的合作，以及表演他們的官方主題曲，我感到非常榮幸又興奮。我已經等不及要跟你們分享了，請敬請期待。」據悉，Atlassian Williams F1車隊是一支歷史悠久、極具代表性的英國一級方程式（F1）老牌車隊，在1977年，由法蘭克·威廉斯（Frank Williams）爵士與派屈克·海德（Patrick Head）共同創立。該車隊曾贏得9次世界冠軍，在歷史榜單上排名第3，僅次於法拉利與麥拉倫，是F1史上最成功的獨立與傳統車隊之一。《膽大黨》則是由日本漫畫家龍幸伸創作、於網路漫畫平台「少年Jump+」連載的人氣少年漫畫與改編電視動畫作品。近期與Atlassian Williams F1車隊合作名為「Speed Meets Supernatural（當速度遇上超自然）」的特別企劃，將F1賽車極致的速度與精準，結合《膽大黨》怪異的混沌世界觀，在賽車界與動漫界掀起高度話題。