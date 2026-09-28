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▲海洋委員會主任委員管碧玲(前排左3)、海巡署副署長許靜芝(左2)等人登上巡護九號巡護船慰勉。(圖／海巡署艦隊分署提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲(右)登上巡護九號巡護船慰勉。(圖／海巡署艦隊分署提供)

海洋委員會海巡署艦隊分署巡護九號巡護船於今(28)日，自高雄港啟航，前往太平洋公海進行60天的漁業巡護，以守護漁民，並保障漁權。海巡署艦隊分署巡護九號巡護船自高雄港啟航，前往太平洋公海進行60天的漁業巡護，海洋委員會主任委員管碧玲、海域安全處處長陳朝陽、海巡署副署長許靜芝等人，登上巡護九號巡護船慰勉執勤同仁，感謝海巡署同仁堅守崗位，並為即將展開遠航任務的團隊加油打氣，並在碼頭送行。主任委員管碧玲於慰問時，提及近期海巡署規劃將除役船舶致贈菲律賓所引發的討論，強調海巡署長年以守護漁民安全、維護漁權為重要任務，絕不可能作出傷害漁民、犧牲漁權的決策，海巡署與漁民之間不只是執法與被執法的關係，從海上護漁，到漁船失火、船員落海、傷病後送等緊急狀況，海巡署始終是漁民在海上的重要依靠。至於海上搜救具有跨國合作性質，提升區域救援量能，也有助於保障我國遠洋漁民安全，她說，海上救援不分國界，既是人道責任，也是彼此互助，而過去我國漁船於菲律賓搜救責任區遇險時，亦曾獲菲方協助救援，提升彼此的救援能力，就是多替漁民增加一分海上的保障，這樣的合作不應被扭曲為傷害漁民權益。管碧玲表示，此次巡護九號巡護船執行太平洋公海巡護，同樣肩負執法與護漁任務，海巡署長期以北太平洋及中西太平洋為公海漁業巡護重點，派遣艦船維護公海漁業秩序與安全，並增進與遠洋漁民互動。管碧玲期勉執勤團隊，依法執行海上巡查、漁船登檢等勤務之餘，也要成為我國漁民在遠洋最可靠的後盾，「依法執法、保障漁權、救援生命，三者並不衝突，這是海巡的日常。管碧玲指出，此次任務期間適逢秋冬交替之際，天候及海象變化更加頻繁，她提醒船長及各級幹部隨時掌握天候、海象及船況，全體同仁在長時間共同生活與執勤期間，也要彼此提醒、互相照應，遇有問題及早反映、及早處理，同時感謝巡護九號巡護船全體海巡同仁、隨船執行任務的農業部漁業署同仁，以及在背後支持遠航任務的所有家屬，期盼全體同仁平安返航。