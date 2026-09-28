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林詩棟開局取得領先 直落4擊敗王楚欽奪金

林詩棟混雙、男雙、男單都奪金 成最大贏家

▲林詩棟目前世界排名第8，但曾是世界球王，實力在桌壇屬於最頂級。（圖／特派記者朱永強攝）

名古屋亞運會正火熱進行中，桌球項目今（28）日迎來收官日，由國家隊林詩棟、王楚欽上演中國內戰，林詩棟趁著下午擊敗林昀儒的火燙手感，首局11：5輕鬆拿下，後續3局更如秋風掃落葉11：8、13：11、11：5拿下，合計僅花32分鐘就奪金，林詩棟本屆亞運收穫3枚金牌及1枚銀牌，成為桌球項目最大贏家。首局林詩棟開局就迅速取得領先，後續穩扎穩打率先拿下首局，第二局在中段反手變線也再度建功，甩開王楚欽追趕，11：8取得大比分2：0領先。第三局王楚欽狀態回神，雙方比分一度緊咬，林詩棟歷經延長賽13：11再度擊退王楚欽，以3：0。取得聽牌優勢，最後一局更只打6分鐘，就以11：5贏球，順利收下金牌。林詩棟本屆首度參戰亞運，就扛下全數項目，首先在男團獲得銀牌，個人還失掉關鍵一點，遭致不少批評，但後續他快速調整手感，與蒯曼高居世界第一的混雙順利奪下第一金，昨日再與黃友政男雙金牌戰4：2擊敗日本組合張本智和、篠塚大登，拿到個人第2金，今日則先在4強擊敗林昀儒，金牌戰打敗同胞、世界球王王楚欽，個人拿下3金1銀。此外，男單金牌戰前一場是女雙賽事，中國王曼昱、蒯曼再度合作，直落四擊敗世界排名第一的日本張本美和、早田希娜，值得注意的是，王曼昱、蒯曼也收下本屆亞運第3金，與林詩棟都是本屆亞運桌球項目最大贏家。