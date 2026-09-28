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捷克布拉格知名手搖飲店「Lootea」因店內擺設多項台灣元素，過去一度遭中國顧客負評洗版，所幸在台灣民眾力挺店家之下，進一步在台灣爆紅。沒想到，「Lootea」近期在社群發出貼文，宣布即將歇業。Lootea有著相當道地的台灣珍珠奶茶，捷克越南裔的老闆Patrik Dinh堅持以台灣原料製作珍珠奶茶，店內掛著「我們支持台灣」字樣的連帽衫，去年一度因挺台立場遭中國顧客留下一星負評。台灣網友紛紛留言打氣、反用五星評價灌回，同時也吸引前往布拉格旅遊的台灣民眾前往朝聖，打響在台灣的知名度。沒想到，「Lootea」近期驚傳即將歇業，根據中央社報導，老闆Patrik Dinh表示，在布拉格經營手搖飲料店相當辛苦，有著高昂租金與市場競爭的壓力，但他不想為了競爭而降低品質，在時間精力有限且難以找到合適接手人選的情況下，他選擇讓Lootea劃下優雅的句點。對於未來人生規劃，他也希望能有時間到世界各地旅行，同時也相當期待來到台灣；他也透露，「Lootea」原址將轉型為咖啡廳，珍奶食譜也傳承給了新店家，但「Lootea」將暫時成為歷史。店家也在IG發出結束營業聲明，「經過五年，是時候為這個非常重要的篇章劃下句點了 」，宣布9 月 30 日（星期三）將是 Lootea 的最後營業日。老闆回憶，「當初創立 Lootea 時，我們只有一個核心目標，帶給各位最道地、味道跟在台灣喝到一模一樣的台灣珍珠奶茶。在這五年之後，我們真心相信我們做到了，我們無比感恩大家喜歡我們所創造的一切，感謝這麼多顧客不斷光顧，讓 Lootea 成為大家一次又一次選擇造訪的地方」。老闆感性發聲，「隨著我們的旅程邁向新的方向，我們決定現在是為 Lootea 這個章節畫上句點的最佳時機。至於未來會如何發展，只有時間能給出答案，感謝每一位曾前來造訪、支持我們，並成為我們這段旅程一部分的你。沒有你們，Lootea 絕不會有今天的模樣」。老闆強調，「我們會營業至 9 月 30 日，歡迎隨時過來，最後一次再與我們一起品嚐你最愛的珍珠奶茶，感謝你成為這個篇章的一部分」。