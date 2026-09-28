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2026年名古屋亞運桌球男單決賽落幕，中國小將林詩棟以4：0橫掃男隊隊長王楚欽，首度奪下亞運男單金牌，並加冕本屆賽會「三金王」。然而，這場中國隊內戰不僅打得毫無懸念，王楚欽賽後吐露的「心累」心聲。上一屆的王楚欽拿下男團、男雙、男單和混雙4面金牌，本屆卻是一金難求，男團、男單和混雙都拿下銀牌。來自外協的威脅、以及內部那種「不能輸」的精神壓力，似乎讓這位中國桌球隊隊長身心俱疲，更讓外界擔憂這位26歲的球王恐將面臨嚴重的職業倦怠，重演前一哥樊振東的情況。儘管慘遭橫掃，王楚欽賽後仍展現風度，大力稱讚林詩棟的表現：「他值得這個冠軍，他突破了之前的低迷狀態，這對中國桌球隊的未來有很大幫助，對他自己也是個新起點。」但在談及自身的狀態時，王楚欽卻流露深深的無力感。他苦笑表示，知道外界可能會覺得他在找客觀藉口，但他真實的感受就是「消耗太大」。王楚欽坦言：「就是覺得很累，也不知道為什麼這麼累。感覺從世界盃、世錦賽開始，自己就不太能找到享受打球的感覺，或者說喜歡在場上的那種感覺了。這是我後面要好好解決的課題。」這番身心俱疲的發言，加上近期極端粉絲文化帶來的場外壓力，讓外界不禁聯想到先前同樣因身心俱疲與飯圈文化困擾而萌生退意的樊振東。他在巴黎奧運奪金之後，完成生涯全滿貫，立刻急流勇退不戀棧，後復出也遠赴歐洲打球，似乎不打算再為國家隊出賽。年僅26歲的王楚欽是否會因長期的超負荷運轉與心理壓力，成為下一個陷入嚴重職業倦怠的「樊振東第二」，已成為國乒教練團必須正視的隱憂。從這次男團賽能看出，國家隊給予他很大的壓力。對於這場壓倒性的勝利，奪金的林詩棟則替前輩緩頰：「頭哥（王楚欽）身上還是有一些傷病，也比較疲憊。我其實今天做了打滿七局的準備，能4：0贏下來也沒想到。」他也表示，本屆亞運最大的收穫就是學會在場上保持專注，不再像過去一樣容易在領先時遭到逆轉。