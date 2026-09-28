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簡子傑太猛！再度刷新全國紀錄

對打破紀錄很淡定 簡子傑自評發威9.5成

2026年名古屋亞運田徑項目持續熱戰，男子1500公尺決賽今（28）日晚間登場，中華隊19歲旅日小將簡子傑，初登亞運舞台就跑進決賽，還一口氣飆出3分39秒00，大幅打破自己創下的全國紀錄，並名列第6名，賽後他淡定表示，「還可以再更快一點，最後100公尺在身體使用方式上有問題，稍微失速了一點，如果最後全力發揮，或許有機會爭前三也說不定，有點小可惜。」簡子傑是台灣1500公尺超級新星，學生時代就前往日本唸書、一邊鑽研跑步技術，在此次亞運前，原男子1500公尺全國紀錄就是他所創下為3分41秒88。本次亞運簡子傑預賽第4名輕鬆通關跑進決賽，稍早與各路強敵競逐，靠著最後衝刺飆出3分39秒00，大幅刷新原本紀錄將近3秒，最終名列第6名，與第5名的卡達選手，也僅有0.4秒差距，輕鬆達成賽前預訂的「跑進前8名」目標。簡子傑賽後得知自己大幅打破全國紀錄，淡定地表示，自己本來就不在乎紀錄，雖然有跑進3分40秒內值得肯定，但自評本場表現只有9.5成，「感覺只發揮了9.5成，最後100公尺身體使用方式出現小錯誤，失速扣分一點，如果那最後0.5成有發揮出來，或許有機會爭前3也說不定，有點小可惜！」