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全員小宇宙爆發 38.32秒破紀錄摘下銀牌

田徑項目還沒結束 4項目中華隊將出戰

2026年名古屋亞運田徑男子4X100接力決賽今（28）日晚間開跑，由楊俊瀚、陳玟溥、黃左軍與賴柏翔組成的陣容大放異彩，直接跑出38.32秒成績豪取銀牌，甚至只輸給金牌中國0.15秒，此外更大幅刷新全國紀錄，原紀錄為38.41秒，這次直接快0.9秒之多。中華隊男子4X100接力預賽跑出38秒80成績、分組第2順利跑進稍早決賽舞台，原本目標放在前5名的中華隊全員小宇宙爆發，自開局一度取得領先，最後以38.32秒成績取得銀牌，僅輸給中國隊的38.17秒，繼2010年廣州亞運後，幫助中華隊再次奪下男子接力銀牌。我國田徑代表隊本次參賽人數眾多，表現也異軍突起，先是昨天傅兆玄在男子跳高一口氣跳出2.25公尺獲得金牌，今日林仲威男子400公尺跨欄決賽48秒74奪下銅牌，加上男子4X100公尺接力決賽大爆冷獲得銀牌，還大幅刷新全國紀錄多達0.9秒，田徑代表隊2天總計獲得1金1銀1銅。此外，田徑項目明天也還有望持續堆高獎牌紀錄，包含男子撐竿跳高決賽吳彥翰、黃湧富，女子跳高決賽張喬茵，女子鏈球決賽余雅倩，女子4X400公尺接力決賽羅佩琳、鍾欣儒、陳羿岑、柳辰諭與徐錦慧，都有機會持續為中華隊拿下獎牌。