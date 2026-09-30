小孟老師分析今（30）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：提升團體士氣
感情：寬容對待問題
財運：平衡損益得失
牡羊幸運色：白色
貴人：處女
小人：水瓶
金牛座：
工作：優化產線流程
感情：可望走上紅毯
財運：止血恢復好運
金牛幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：天秤
雙子座：
工作：尋找拓展機會
感情：用心經營感情
財運：休息再次出發
雙子幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：雙子
巨蟹座：
工作：獲得更多機會
感情：愛神前來眷顧
財運：出現貴人好運
巨蟹幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：魔羯
獅子座：
工作：提升呈現效果
感情：流露情感之情
財運：切莫要求完美
獅子幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：射手
處女座：
工作：運用藝術創意
感情：體驗幸福的愛
財運：心中自有分寸
處女幸運色：金色
貴人：金牛
小人：雙魚
天秤座：
工作：突破傳統模式
感情：自然親近和諧
財運：休息充電加油
天秤幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：金牛
天蠍座：
工作：推動持續供應
感情：溫馨關懷入微
財運：只缺臨門一腳
天蠍幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：處女
射手座：
工作：發展商業創新
感情：真摯相待珍惜
財運：一元復始好運
射手幸運色：紅色
貴人：射手
小人：獅子
魔羯座：
工作：獲得貴人助力
感情：戀情可望明朗
財運：止血彌補虧損
魔羯幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：巨蟹
水瓶座：
工作：應對職場挑戰
感情：建立信任模式
財運：小心駛萬年船
水瓶幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：天蠍
雙魚座：
工作：確保作業品質
感情：體現關愛熱忱
財運：分享朋友好運
雙魚幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：牡羊
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：提升團體士氣
感情：寬容對待問題
財運：平衡損益得失
牡羊幸運色：白色
貴人：處女
小人：水瓶
金牛座：
工作：優化產線流程
感情：可望走上紅毯
財運：止血恢復好運
金牛幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：天秤
雙子座：
工作：尋找拓展機會
感情：用心經營感情
財運：休息再次出發
雙子幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：雙子
巨蟹座：
工作：獲得更多機會
感情：愛神前來眷顧
財運：出現貴人好運
巨蟹幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：魔羯
獅子座：
工作：提升呈現效果
感情：流露情感之情
財運：切莫要求完美
獅子幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：射手
處女座：
工作：運用藝術創意
感情：體驗幸福的愛
財運：心中自有分寸
處女幸運色：金色
貴人：金牛
小人：雙魚
天秤座：
工作：突破傳統模式
感情：自然親近和諧
財運：休息充電加油
天秤幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：金牛
天蠍座：
工作：推動持續供應
感情：溫馨關懷入微
財運：只缺臨門一腳
天蠍幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：處女
射手座：
工作：發展商業創新
感情：真摯相待珍惜
財運：一元復始好運
射手幸運色：紅色
貴人：射手
小人：獅子
魔羯座：
工作：獲得貴人助力
感情：戀情可望明朗
財運：止血彌補虧損
魔羯幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：巨蟹
水瓶座：
工作：應對職場挑戰
感情：建立信任模式
財運：小心駛萬年船
水瓶幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：天蠍
雙魚座：
工作：確保作業品質
感情：體現關愛熱忱
財運：分享朋友好運
雙魚幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：牡羊
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。