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今（28）日是一年一度的教師節，是向辛勤教導學生的老師表達感謝的節日。沒想到韓籍啦啦隊女神李多慧，也在今日發出影片慶祝教師節，還直接化身老師，狂模仿口頭禪，不只怒拍桌喊安靜，還苦口婆心勸說：「讀書是為了你們自己。」搞笑模仿引發熱議。李多慧在今日發文祝老師們教師節快樂，還直接模仿老師們的口頭禪，只見一開頭，她就怒拍桌喊安靜，「我在樓下就聽到你們的聲音了，全校就你們最吵！很不乖！還有誰在講話！不要以為老師都不知道，我都聽得一清二楚。」超兇的模樣讓旁邊的人超害怕。兇完李多慧開始苦口婆心的勸學生，「我也不想一直罵你們…你們知道嗎？讀書是為了老師嗎？也不是為了爸媽！是為你們自己。」講完又無端發怒的大喊安靜，完美掌握老師的精髓，讓粉絲們都笑翻。李多慧的文中還寫上：「以上你們一定聽過的老師口頭禪…誰要當多慧的學生…感覺好兇哈哈哈哈哈哈。」雖然李多慧很兇，但還是引來大批粉絲前來報名，「這個老師我好喜歡」、「大黑老師，妳在哪裡上課！我早8早到然後絕對不翹課」、「超像哈哈哈哈哈哈經典語錄」、「完全中欸！多慧要當我老師嗎？我來到學校了。」