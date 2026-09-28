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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月28日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 57 33-24-0 0.579 - 2 樂天桃猿 54 31-23-0 0.574 0.5（M6） 3 統一獅 56 30-26-0 0.536 2.5 4 味全龍 55 25-30-0 0.455 7 4 富邦悍將 55 24-31-0 0.436 8 6 台鋼雄鷹 55 23-32-0 0.418 9

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月28日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 115 64-51-0 0.557 M1 2 統一獅 115 59-55-1 0.518 4.5 3 富邦悍將 115 58-57-0 0.504 6 4 樂天桃猿 114 55-57-2 0.491 7.5 5 台鋼雄鷹 115 53-61-1 0.465 10.5 5 中信兄弟 116 53-61-2 0.465 10.5

中華職棒37年下半季戰況激烈！中信兄弟今（28）日19：10大勝台鋼雄鷹，統一7-ELEVEn獅延長賽7：4逆轉樂天桃猿，味全龍4：2擊退富邦悍將。下半季戰績再度出現變動，桃猿下半季龍頭寶座坐不滿24小時，馬上又還給兄弟，兄弟重返下半季第1名，領先桃猿0.5場勝差。全年戰績方面，獅隊贏球、悍將輸球，雙方勝差拉開至1.5場；龍隊全年封王魔術數字下修至「M1」，最快9月30日踏入台灣大賽。兄弟今日回到洲際主場迎戰雄鷹，首局就給予對手痛擊，單局攻下10分奠定勝基，主砲曾頌恩單場敲出雙響砲，成為隊史第2位單場擊出「滿貫彈+3分砲」的打者。7局下曾頌恩靠著保送賺進單場第9分打點，改寫中職本土打者單場最多打點新紀錄，終場兄弟就以19：10大勝雄鷹。6連勝的桃猿今日在桃園主場迎戰獅隊，前8局取得3：1領先，不料9局上卻風雲變色，獅隊從陳冠宇手中連敲3安攻佔滿壘，再靠著林祖傑保送以及潘傑楷的滾地球追平比分。10局上獅隊徹底擊垮桃猿牛棚，單局攻下4分奠定勝基，終場就以7：4逆轉桃猿，也斬斷暴力猿的6連勝。悍將今日持續在新莊主場迎戰前來作客的龍隊，2局上王順和敲出2分砲，替龍隊先馳得點，悍將則在4局、5局下各得1分追平戰局。6局上郭天信擊出致勝的超前安打，7局上張祐銘打下保險分，終場龍隊就以4：2擊退悍將，終止4連敗。經過今日三地激戰，下半季戰績又出現變化，桃猿龍頭僅坐不到24小時又讓出來，兄弟再度登頂下半季第1名，領先桃猿0.5勝差，但桃猿仍因剩餘場次較多，剩餘6戰全勝仍可自力封王，因此魔術數字維持在「M6」。獅隊在下半季排名第3名，落後兄弟2.5場勝差，仍有機會角逐下半季王座。全年戰績方面，獅隊贏球加上悍將輸球，雙方勝差拉開至1.5場，依然由獅隊卡住全年第2，兩隊皆剩下5場比賽，不到最後一刻，還不能確定誰能晉級季後賽。雄鷹今日落敗，成為本季首支確定無緣季後賽的球隊。此外，龍隊今日贏球，全年戰績封王數字下修至「M1」，最快9月30日挺進台灣大賽。