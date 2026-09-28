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美股周一（28日）早盤下挫，費城半導體指數下跌174點，科技股回檔表現低迷，僅剩稍早宣布加碼回購股票的輝達獨自撐盤，股價小漲3%。美股主要指數28日早盤，截止至台灣時間晚間10點，道瓊工業指數下跌258點，跌幅0.5%；那斯達克指數下跌182點，跌幅0.67%；標普500指數跌39點，跌幅0.51%；費城半導體指數下挫209點，跌幅1.65%。焦點個股方面，台積電ADR小跌1%、英特爾跌3%、AMD跌2%；輝達在1500億美元回購股票的消息傳出後，開盤股價一度上揚3%，來到232美元近期新高。記憶體族群方面，美光下跌超過2%，SK海力士ADR跌幅更超過4%。根據路透報導，晶片巨頭輝達宣布大幅提高股票回購額度，加碼金額達創紀錄的 1,500 億美元，超越蘋果於 2024 年批准的 1,100 億美元紀錄。目前該公司的股票估值正處於近十年來的最低水準。受此消息激勵，輝達股價於早盤上漲逾 3%。截至上週五收盤，今年累計漲幅已超過 20%。隨著人工智慧（AI）訓練與推理的需求暴增並帶來強勁現金流，本次追加授權使輝達剩餘的庫藏股回購額度提高至 2,350 億美元，預計將於 2028 財年結束前執行完畢。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，輝達股價目前約為未來 12 個月預期收益的 16.5 倍，創下 2015 年 1 月以來最低的本益比倍數，且遠低於 15 年平均水平的 30 倍。部分分析師認為，這反映出市場對其獲利成長放緩的預期。此聲明發布之際，整體美股正面臨股票回購放緩的趨勢，7 月至 9 月 23 日期間的美股回購總額下降了約 50%。輝達執行長黃仁勳在聲明中表示，「我們的創造現金流能力，使我們具備投資推動這場變革的技術，並向股東發放資本回報。」他強調，公司成長動能是由千載難逢的平台轉型所驅動，全面轉向AI與加速運算，這次回購授權反映公司對長期機會具有很大的信心。LSEG 彙整數據顯示，輝達本次新增的 1,500 億美元回購規模，已超過標普 500 指數中約 84% 成分股公司的總市值。上個月，輝達預測 2028 財年的營收成長率約為 70%，為那些在經歷多年爆發性成長後、開始質疑 AI 支出榮景還能維持多久的投資人注入強心針。