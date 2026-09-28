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台北市長蔣萬安日前收到中庄仔福德宮的甘蔗，被發現丟在路邊、被廟方撿回。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（28）日直呼，神明給的東西，要好好收好，應是基本尊重；他也透露，收到的甘蔗被放在辦公室，「我們把它當作寶刀一樣」。民進黨立委王定宇下午爆料，他在錄製節目，與宮廟董事長林春裕連線，聽到一件令人難以置信瞠目結舌的消息，林春裕說，「福德宮送給蔣萬安的甘蔗，竟被蔣萬安棄置在廟的旁邊，被廟方發現撿回來了，現在甘蔗在林董事長手上，至於送給沈伯洋那支甘蔗，沈伯洋帶回去了」。沈伯洋晚間赴內湖737夜市掃街，並接受媒體訪問。對於蔣萬安團隊丟棄甘蔗一事，沈伯洋受訪時表示，神明給的東西，要好好收好，應是基本尊重，但也可能是蔣萬安團隊有疏漏。沈伯洋說，蔣萬安應該會再跟林董聯絡，但他覺得這件事，不要馬虎是非常重要的，不只是神明的禮物，也是當地里民辛苦準備的，希望大家對此事尊重；他提到，過程如何，都已沒有那麼重要，重點就是沒有被拿走，確認有疏漏後，應與林董、神明致意。至於收到的甘蔗在哪？沈伯洋說，他們非常注重甘蔗，甘蔗像是寶刀一樣放在辦公室，回去可以請同仁拍照給大家看，「我們把它當作寶刀一樣」。對於丟棄甘蔗一事，蔣萬安解釋，因為活動當天接著逐桌向鄉親致意，所以先將董事長致贈的甘蔗交給里長曾國益，活動結束後，「疏忽沒有拿回，真的很不好意思，已經致電向董事長致歉」；曾國益表示，當天請里辦志工幫忙接手，志工順手將甘蔗帶回餐會座位，後來因一時疏忽忘了帶走因此才留在現場，沒有所謂「丟在路邊」，也親自向董事長表達不好意思。