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一改對中國總落居下風 亞運把2位球王逼到絕境

輸在「心態而非技術」 足見林昀儒與世界已無差距

謝謝你林昀儒！證明台灣與世界的距離並不遠

▲林昀儒代表中華隊出戰，背後總有著一群後援會成員應援。（圖／特派記者朱永強攝）

▲林昀儒亞運與2位世界球王全數打滿，已無實力差距，更多在於關鍵球的心態。（圖／特派記者朱永強攝）

▲前世界球王林詩棟晚間對上王楚欽4盤橫掃，下午卻一度被林昀儒逼到淘汰邊緣。（圖／特派記者朱永強攝）

第20屆名古屋亞運桌球項目，「台灣一哥」林昀儒在男團與「世界球王」王楚欽大戰5局、今（28）日男單4強，又跟最後拿到金牌的前世界球王林詩棟打滿7局才落敗，在中國持續統治桌壇、日本強勢追趕的大時代下，出生於台灣宜蘭縣的林昀儒就像是一個異類，看著他與這些當代名將一起在國際大賽上廝殺，那一刻，他也讓全台灣球迷知道，我們與世界的距離，或許並不遙遠。林昀儒自小便展現桌球天賦，14歲就中選國手名滿全台，轉戰成人後也迅速成為當代最強梯次的球員之一，但實際上，世界排名現居第6的他，生涯早期面對中國霸主的歷代球王，成績都算不上理想。除對馬龍4勝5敗仍有一拼本錢，林昀儒對同梯的王楚欽3勝18敗、對小4歲的林詩棟0勝10敗，總感覺他與世界最強選手之間，仍有一段跨不過的鴻溝。本屆亞運會林昀儒卻成功翻轉印象，雖然對王楚欽、林詩棟最後結果仍是輸球，但實際看內容，林昀儒幾乎都在比賽早期建立優勢，男團對王楚欽一度取得2：0領先，對林詩棟同樣一改過去彷彿被天剋的無奈局面，更大膽與對手遠台對抽，先以2局領先起手，後續還率先聽牌，把2位世界球王逼到退無可退，中國傳奇教練王皓在場邊也無奈搔頭。林昀儒這2場輸球，已不再是過去實力差一截的被輾壓局，而是關鍵球心態釀成敗因，台灣已經有多久，才終於又出現一位球員，「心態而非技術」才輸給世界球王？他賽後檢討的不是球技差距、而是自身心態問題，光是這點，就足見林昀儒早已將目光放眼世界最頂峰的視野。林昀儒指導教練王翊澤賽後也坦言，林昀儒在戰術執行與應變速度上，相比過往都有明顯突破，「主要是內心想太多、過度增加速度與力量，想迫使對方失誤，才導致自身發揮失常。」林詩棟賽後談及這位對手，也用簡單的一句話帶過，「林昀儒就是綜合實力最突出的那批球員之一。」這位剛出道時生澀、面對採訪甚至擠不出一句完整對話的大男孩，在無數次站上最高舞台、與頂尖球員的拚搏下，無形之間已經比肩世界，隨著年紀增長，更習慣於鎂光燈下發言、更習慣成為巨星的日常，稍早賽後在鏡頭前穩重談話，侃侃而談分析自己心態問題、本次亞運的收穫，那都是過去的林昀如做不到的事。男單4強賽後，儘管林昀儒剛經歷只差一步就能挺進最終金牌戰的失落，但他沒有沒有太多沮喪、懊悔，與教練例行簡單檢討後，便穿起熱身外套，還不忘向場邊後援會成員舉手致意，最後在全場環繞著「昀儒辛苦了！」、「謝謝你昀儒！」的呼喊中，一如既往、抬頭挺胸地走出球場。或許這些球迷，感謝林昀儒的不只是這場比賽，而是感謝他一路以來，透過一場場精彩發揮，讓我們看見，原來我們與世界的距離並不遙遠。當我們討論到當代桌球時，不再只是中國王楚欽、林詩棟或是日本張本智和，我們台灣自己就有一位選手，正與這些巨星們站在同一個高度，一起爭奪那屬於最終贏家的最高榮譽。