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閃身步從何而來？

閃身步潛藏高度受傷風險

近一周在中國抖音以及台灣的Threads等社群平台上，關於「閃身步」這一魔性的瞬間移動影片掀起熱議，更引發模仿熱潮，究竟「閃身步」為何突然走紅？事實上可追溯至一段八年前的影片，然而，閃身步卻也讓許多中國許多年輕人紛紛就醫，中國醫師提醒，這一看似無害的動作其實潛藏高度受傷風險。根據中媒極目新聞與香港經濟日報等媒體報導，一段8年前上傳的舞蹈教學影片，近日意外成為中國抖音平台熱門迷因梗，影片內容是北京舞蹈學院教授趙鐵春錄製的安徽花鼓燈舞蹈教學影片，閃身步是安徽花鼓燈的基本功，動作需用核心肌群、臀肌及大腿肌群控制身體，使整體重心平穩移動，膝關節受力均勻且可控。這段畫面在網路社群掀起風潮，大量民眾與明星爭相模仿，紛紛將自己充滿魔性的舞姿分享到社群平台，讓「閃身步」成為熱門話題，就連許多台灣藝人和球員近期也在社群和球場上秀出「閃身步」。然而，隨著模仿熱潮持續，中國多地醫院骨科及運動醫學科陸續接獲因練習該動作而受傷的年輕患者，傷勢包括十字韌帶拉傷甚至部分撕裂。揚州大學附屬醫院甚至特別為此發文提醒民眾勿盲目跟風，醫院指出，短短數日內，多地醫院接診多名因跟風練習「閃身步」而膝蓋受傷的年輕患者。這些個案均沒有激烈碰撞或摔倒，僅是在原地扭轉身體、重心急轉的過程中，膝蓋當場出現怪聲、劇痛、發軟腫脹等狀況，經檢查後確診為十字韌帶拉傷，部分個案更出現韌帶部分撕裂。浙江省中山醫院骨傷科主任中醫師胡松峰向中國藍新聞表示，「閃身步」動作看似簡單，實則對專業基礎要求極高，盲目模仿極易受傷。首先可能造成膝關節前交叉韌帶撕裂或部分撕裂，以及半月板損傷、腳踝距腓前韌帶損傷。如果不小心受傷，記住PRICE原則：保護、休息、冰敷、壓迫、抬高。如果受傷瞬間聽到膝蓋「啪」一聲，隨後腫脹、發軟、站不住，需立即就醫。