男團F4成員言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信的演唱會《F✦FOREVER恆星之城》，在今（28）日宣布將於11月28日、29日連續兩天在台北大巨蛋開唱，相信音樂也公開座位圖與加上身障席的10種票價，最高價的搖滾區要價5880元，火速引發熱議。不料有粉絲看到後，竟提到去上海場在看台1樓，都要價9千多元台幣，直呼台灣場票價「太友善了」。
F4與五月天的巡演《F✦FOREVER恆星之城》，將在11月28日、29日連續兩天於台北大巨蛋舉行，相信音樂也在今日公開了座位圖與票價，最高價的搖滾A區為5880元、搖滾B區5280元接下來就是4880元、3680元、3280元、2680元、1680元、以及看台身障席的2440元與1840元。
演唱會票價引熱議 粉驚呼：太友善了
票價公開後，也火速引發熱議，有追韓國團體的粉絲認為票價很便宜，還有曾看過其他場次的粉絲，透露上海場1樓看台區就要價9千多元台幣，直呼：「這搖滾區已經很便宜了。」有人解釋說海外場都會比較高價，「所以台灣場這個票價真的太友善」、「大巨蛋這票價感覺很公道。」但也有人認為還是偏貴，掀起兩派爭論。
《F✦FOREVER恆星之城》台北場演唱會詳細資訊：
時間：11/28 (六) 19:00、11/29 (日) 19:00
地點：台北大巨蛋
票價：NT$5880／5280／4880／4280／3680／3280／2680／1680／看台身障席2440／1840（全場為對號座席）
售票時間：10/4 (日)
13:00台新Richart卡友專區，信用卡含簽帳金融卡優先購票，限區限量售完為止。
14:00全區全面開賣。
售票系統：拓元售票
售票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_forever
資料來源：相信音樂IG、Threads
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票價公開後，也火速引發熱議，有追韓國團體的粉絲認為票價很便宜，還有曾看過其他場次的粉絲，透露上海場1樓看台區就要價9千多元台幣，直呼：「這搖滾區已經很便宜了。」有人解釋說海外場都會比較高價，「所以台灣場這個票價真的太友善」、「大巨蛋這票價感覺很公道。」但也有人認為還是偏貴，掀起兩派爭論。
《F✦FOREVER恆星之城》台北場演唱會詳細資訊：
時間：11/28 (六) 19:00、11/29 (日) 19:00
地點：台北大巨蛋
票價：NT$5880／5280／4880／4280／3680／3280／2680／1680／看台身障席2440／1840（全場為對號座席）
售票時間：10/4 (日)
13:00台新Richart卡友專區，信用卡含簽帳金融卡優先購票，限區限量售完為止。
14:00全區全面開賣。
售票系統：拓元售票
售票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_forever
資料來源：相信音樂IG、Threads