中央氣象署表示，今明兩天（9月28日至9月29日）全台天氣晴朗炎熱，高溫34至35度，局部上看36度，周四（10月1日）東北季風增強，桃園以北、宜蘭、花蓮降雨轉明顯，慎防較大雨勢，北台灣高溫降至30度左右，雨勢一路影響至周末。
今天天氣：白天高溫飆36度 全台多雲到晴
9月29日今天的天氣，各地晴到多雲，中午過後山區有零星陣雨發生機會，而白天高溫32至36度，大臺北盆地、花蓮縱谷及西半部內陸地區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，感受偏熱，中午前後紫外線偏強，容易達過量或危險等級，外出請注意防曬並多補充水分，而夜晚清晨各地低溫普遍在24至27度。
今天空氣品質
良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、馬祖竹苗
橘色提醒：金門
環境部提及，環境風場為西南風，北部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：全台多雲到晴 午後山區零星陣雨
9月30日明天的天氣，氣象署說明，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。
一周天氣：周四東北季風增強 周日水氣變多
氣象署提及，周五至周末，受到東北季風影響，迎風面降雨增加，桃園以北、宜蘭、花蓮降雨明顯，宜蘭要注意較大雨勢，午後西半部山區、南台灣有局部短暫陣雨，周六基隆北海岸、宜蘭有零星雨，午後山區、南台灣有局部短暫陣雨。
此外，周日水氣預期會再增加，北部、東半部全天有不定時局部短暫陣雨，午後山區、南台灣仍有局部短暫陣雨。周四過後北台灣白天高溫也會降到30度左右，低溫仍有25至26度。
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9月29日今天的天氣，各地晴到多雲，中午過後山區有零星陣雨發生機會，而白天高溫32至36度，大臺北盆地、花蓮縱谷及西半部內陸地區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，感受偏熱，中午前後紫外線偏強，容易達過量或危險等級，外出請注意防曬並多補充水分，而夜晚清晨各地低溫普遍在24至27度。
良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、馬祖竹苗
橘色提醒：金門
環境部提及，環境風場為西南風，北部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：全台多雲到晴 午後山區零星陣雨
9月30日明天的天氣，氣象署說明，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。
氣象署提及，周五至周末，受到東北季風影響，迎風面降雨增加，桃園以北、宜蘭、花蓮降雨明顯，宜蘭要注意較大雨勢，午後西半部山區、南台灣有局部短暫陣雨，周六基隆北海岸、宜蘭有零星雨，午後山區、南台灣有局部短暫陣雨。
此外，周日水氣預期會再增加，北部、東半部全天有不定時局部短暫陣雨，午後山區、南台灣仍有局部短暫陣雨。周四過後北台灣白天高溫也會降到30度左右，低溫仍有25至26度。