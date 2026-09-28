中華職棒富邦悍將今（28）日以2：4不敵味全龍，加上統一7-ELEVEn獅7：4逆轉樂天桃猿，悍將在全年戰績的勝差又被獅隊拉開至1.5場，晉級季後賽的機會岌岌可危。攤開悍將過去一週6場比賽的數據，悍將投手群繳出全聯盟最佳的防禦率 3.00、被打擊率2成46的成績。但打擊卻呈現安打多但缺乏適時一擊的狀況，若最後5戰無法及時改善，今年將與季後賽漸行漸遠。
悍將過去6戰團隊打擊率破3成 得點圈卻倒數第2
過去一週（9月22日至28日）的6場比賽，悍將敲出全聯盟最多的68支安打，團隊打擊率高達3成16（聯盟平均2成76），卻只攻下24分，排名倒數第3。對比兄弟過去一週團隊打擊率2成 86、敲62安就攻下41分，悍將攻勢嚴重缺乏「一棒給對手沉痛打擊」的能力。
悍將過去6戰並非缺乏上壘機會，而是缺乏關鍵時刻的推進以及適時安打。悍將一週內獲得聯盟第2多的得點圈打席（83次），但在64打數中僅敲出15安，得點圈打擊率僅2成34，排名倒數第2，僅優於獅隊2成08，更遠低於聯盟平均的2成73。
「滿壘貧打」成悍將致命傷 恐季後賽擦肩而過
此外，滿壘得分機會更成為悍將的致命傷，悍將過去6戰創造了全聯盟最多的18次滿壘打席，11打數僅2安，雖然靠著4次高飛犧牲打與選到保送換回10分，但滿壘打擊率低到只有1成82，無法在滿壘時靠安打擊垮對手製造大局。由於打擊無法製造大量得分，即便悍將投手群過去6場比賽繳出全聯盟最佳的防禦率3.00，被打擊率2成46也是6隊最低，仍僅拿到2勝4敗。
過去一週悍將呈現安打多但缺乏適時一擊的狀況，在得點圈與滿壘頻頻留下殘壘，或只靠高飛犧牲打換出局數拿1分，打不出大局擊垮對手。在全年戰績已被獅隊拉開至1.5場勝差、僅剩最後5場例行賽的狀況下，若得點圈串聯問題無法在最後關頭解決，今年恐將與季後賽擦身而過。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月28日賽後）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月28日賽後）：
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過去一週（9月22日至28日）的6場比賽，悍將敲出全聯盟最多的68支安打，團隊打擊率高達3成16（聯盟平均2成76），卻只攻下24分，排名倒數第3。對比兄弟過去一週團隊打擊率2成 86、敲62安就攻下41分，悍將攻勢嚴重缺乏「一棒給對手沉痛打擊」的能力。
悍將過去6戰並非缺乏上壘機會，而是缺乏關鍵時刻的推進以及適時安打。悍將一週內獲得聯盟第2多的得點圈打席（83次），但在64打數中僅敲出15安，得點圈打擊率僅2成34，排名倒數第2，僅優於獅隊2成08，更遠低於聯盟平均的2成73。
「滿壘貧打」成悍將致命傷 恐季後賽擦肩而過
此外，滿壘得分機會更成為悍將的致命傷，悍將過去6戰創造了全聯盟最多的18次滿壘打席，11打數僅2安，雖然靠著4次高飛犧牲打與選到保送換回10分，但滿壘打擊率低到只有1成82，無法在滿壘時靠安打擊垮對手製造大局。由於打擊無法製造大量得分，即便悍將投手群過去6場比賽繳出全聯盟最佳的防禦率3.00，被打擊率2成46也是6隊最低，仍僅拿到2勝4敗。
過去一週悍將呈現安打多但缺乏適時一擊的狀況，在得點圈與滿壘頻頻留下殘壘，或只靠高飛犧牲打換出局數拿1分，打不出大局擊垮對手。在全年戰績已被獅隊拉開至1.5場勝差、僅剩最後5場例行賽的狀況下，若得點圈串聯問題無法在最後關頭解決，今年恐將與季後賽擦身而過。
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月28日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|57
|33-24-0
|0.579
|-
|2
|樂天桃猿
|54
|31-23-0
|0.574
|0.5（M6）
|3
|統一獅
|56
|30-26-0
|0.536
|2.5
|4
|味全龍
|55
|25-30-0
|0.455
|7
|4
|富邦悍將
|55
|24-31-0
|0.436
|8
|6
|台鋼雄鷹
|55
|23-32-0
|0.418
|9
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|115
|64-51-0
|0.557
|M1
|2
|統一獅
|115
|59-55-1
|0.518
|4.5
|3
|富邦悍將
|115
|58-57-0
|0.504
|6
|4
|樂天桃猿
|114
|55-57-2
|0.491
|7.5
|5
|台鋼雄鷹
|115
|53-61-1
|0.465
|10.5
|5
|中信兄弟
|116
|53-61-2
|0.465
|10.5