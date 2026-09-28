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悍將過去6戰創造了全聯盟最多的18次滿壘打席，11打數僅2安，雖然靠著4次高飛犧牲打與選到保送換回10分，但滿壘打擊率低到只有1成82

⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月28日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 57 33-24-0 0.579 - 2 樂天桃猿 54 31-23-0 0.574 0.5（M6） 3 統一獅 56 30-26-0 0.536 2.5 4 味全龍 55 25-30-0 0.455 7 4 富邦悍將 55 24-31-0 0.436 8 6 台鋼雄鷹 55 23-32-0 0.418 9

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月28日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 115 64-51-0 0.557 M1 2 統一獅 115 59-55-1 0.518 4.5 3 富邦悍將 115 58-57-0 0.504 6 4 樂天桃猿 114 55-57-2 0.491 7.5 5 台鋼雄鷹 115 53-61-1 0.465 10.5 5 中信兄弟 116 53-61-2 0.465 10.5

中華職棒富邦悍將今（28）日以2：4不敵味全龍，加上統一7-ELEVEn獅7：4逆轉樂天桃猿，悍將在全年戰績的勝差又被獅隊拉開至1.5場，晉級季後賽的機會岌岌可危。攤開悍將過去一週6場比賽的數據，悍將投手群繳出全聯盟最佳的防禦率 3.00、被打擊率2成46的成績。但打擊卻呈現安打多但缺乏適時一擊的狀況，若最後5戰無法及時改善，今年將與季後賽漸行漸遠。過去一週（9月22日至28日）的6場比賽，悍將敲出全聯盟最多的68支安打，團隊打擊率高達3成16（聯盟平均2成76），卻只攻下24分，排名倒數第3。對比兄弟過去一週團隊打擊率2成 86、敲62安就攻下41分，悍將攻勢嚴重缺乏「一棒給對手沉痛打擊」的能力。悍將過去6戰並非缺乏上壘機會，而是缺乏關鍵時刻的推進以及適時安打。悍將一週內獲得聯盟第2多的得點圈打席（83次），但在64打數中僅敲出15安，得點圈打擊率僅2成34，排名倒數第2，僅優於獅隊2成08，更遠低於聯盟平均的2成73。此外，滿壘得分機會更成為悍將的致命傷，，無法在滿壘時靠安打擊垮對手製造大局。由於打擊無法製造大量得分，即便悍將投手群過去6場比賽繳出全聯盟最佳的防禦率3.00，被打擊率2成46也是6隊最低，仍僅拿到2勝4敗。過去一週悍將呈現安打多但缺乏適時一擊的狀況，在得點圈與滿壘頻頻留下殘壘，或只靠高飛犧牲打換出局數拿1分，打不出大局擊垮對手。在全年戰績已被獅隊拉開至1.5場勝差、僅剩最後5場例行賽的狀況下，若得點圈串聯問題無法在最後關頭解決，今年恐將與季後賽擦身而過。