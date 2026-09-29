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沈伯洋甘蔗「刀架供奉照」曝光

蔣萬安火速致電致歉 議員：有錯就認沒硬拗

中庄仔福德宮董事長林春裕在中秋晚會上，特別送上象徵步步高陞的「甘蔗」給台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋。沒想到今（28）日爆出廟方送給蔣萬安的甘蔗被棄置在廟旁，第一時間，蔣萬安火速致電給林春裕道歉，強調是一時疏忽，已請人向廟方取回。那沈伯洋的甘蔗呢？引發外界好奇。面對外界好奇，身兼沈伯洋的競選總幹事的民進黨立委吳思瑤則在社群秀出「甘蔗」本人，強調林春裕送的甘蔗早被妥善保存在競選總部的辦公室內，並忍不住痛批蔣萬安，「把宮廟的贈禮直接棄置，對人不敬，對神明更大不敬」。仔細查看吳思瑤公布的照片，可以發現甘蔗被平穩的放在兩個透明壓克力架上，就像博物館展示古代名刀的樣子。吳思瑤表示，土地公的加持，會讓一切都更順。不少支持者也紛紛留言表示，「甘蔗浮起來了，感覺福氣來了」、「刀架、刀柄朝左表示和平與安全」。反觀蔣萬安拿到的甘蔗，卻因為一時疏忽遺留在現場。雖然經黨內議員提醒後，蔣萬安團隊火速派人到宮廟取回，市長本人也親自致電給林春裕道歉，但似乎仍無法平息外界怒火。對此，台北市議員楊植斗直言，「廟方的禮物沒帶走，確實是失禮了。但蔣市長有錯就道歉，沒有硬拗。」他後續會再建議市長要想辦法跟廟方致意，展現最大誠意來修補彼此關係。