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📍2026年名古屋亞運9/29中華代表團賽程表

📍網球單雙打全面開戰 謝淑薇領軍多組人馬搶進8強

📍陳念琴出戰4強 力拚升級獎牌成色

📍陳柏任拚舉重110公斤級獎牌

📍亞運獎牌榜更新：中華隊2金5銀17銅暫居第13

📍亞運轉播平台整理

▲亞運拳擊名將陳念琴於女子65公斤級8強，以5：0擊敗來自泰國的奧運銅牌Janjaem Suwannapheng，如願挺進4強。（圖／翻攝自陳念琴IG）

📍2026年名古屋亞運9/29中華代表團賽程表

運動種類 當地時間 項目 (量級) 及階段 參賽選手 對手國 (姓名) 比賽地點 備註 / 獎牌賽 射箭 09:00 反曲弓男子個人淘汰賽 - 32強賽 湯智鈞 (卡達或尼泊爾) 岡崎中央綜合公園 俟賽果公布對戰國家 射箭 09:00 反曲弓男子個人淘汰賽 - 32強賽 鄭祥輝 蒙古 BATBAYAR Buyantushig 岡崎中央綜合公園 射箭 09:40 反曲弓男子個人淘汰賽 - 16強賽 湯智鈞 - 岡崎中央綜合公園 視賽果晉級 射箭 09:40 反曲弓男子個人淘汰賽 - 16強賽 鄭祥輝 - 岡崎中央綜合公園 視賽果晉級 射箭 13:15 反曲弓女子個人淘汰賽 - 32強賽 李彩綺 (吉爾吉斯或馬來西亞) 岡崎中央綜合公園 俟賽果公布對戰國家 射箭 13:15 反曲弓女子個人淘汰賽 - 32強賽 許芯慈 (阿聯或東帝汶) 岡崎中央綜合公園 俟賽果公布對戰國家 射箭 13:55 反曲弓女子個人淘汰賽 - 16強賽 李彩綺 - 岡崎中央綜合公園 視賽果晉級 射箭 13:55 反曲弓女子個人淘汰賽 - 16強賽 許芯慈 - 岡崎中央綜合公園 視賽果晉級 電子競技 09:00 絕地求生 M - 第7階段 蔣健廷 / 彭義翔 / 陳宏益 / 陳庭益 / 黃篆鵬 - 愛知天空展覽館 電子競技 10:10 絕地求生 M - 第8階段 蔣健廷 / 彭義翔 / 陳宏益 / 陳庭益 / 黃篆鵬 - 愛知天空展覽館 電子競技 10:30 第五人格 - 小組賽 鄭凱升 / 湯勝鈞 / 張淳銘 / 莊博鈞 / 陳廣曄 / 蘇彬誠 / 朱堂堯 泰國 愛知天空展覽館 小組賽戰績2勝0負 電子競技 11:20 絕地求生 M - 第9階段 蔣健廷 / 彭義翔 / 陳宏益 / 陳庭益 / 黃篆鵬 - 愛知天空展覽館 電子競技 13:00 絕地求生 M - 第10階段 蔣健廷 / 彭義翔 / 陳宏益 / 陳庭益 / 黃篆鵬 - 愛知天空展覽館 電子競技 14:10 絕地求生 M - 第11階段 蔣健廷 / 彭義翔 / 陳宏益 / 陳庭益 / 黃篆鵬 - 愛知天空展覽館 電子競技 15:20 絕地求生 M - 第12階段 (決賽) 蔣健廷 / 彭義翔 / 陳宏益 / 陳庭益 / 黃篆鵬 - 愛知天空展覽館 🏅 獎牌賽 克拉術 09:30 女子 +87 公斤級 - 16強賽 楊雅鈞 泰國 SUWANPAIRAT Waraporn 愛知縣武道館 克拉術 10:30 女子 +87 公斤級 - 8強賽 楊雅鈞 伊朗 BARMAKI KORDKOLAEE Fate 愛知縣武道館 視賽果晉級 克拉術 10:45 女子 +87 公斤級 - 8強賽 施劉俐伶 (伊朗或蒙古) 愛知縣武道館 俟賽果公布對戰國家 克拉術 10:54 男子 -66 公斤級 - 16強賽 詹皓程 哈薩克 BILAL Bolat 愛知縣武道館 克拉術 11:06 男子 -66 公斤級 - 16強賽 潘思丞 土庫曼 MUHAMMEDOV Hydyr 愛知縣武道館 克拉術 11:54 男子 -66 公斤級 - 8強賽 詹皓程 (塔吉克或土庫曼) 愛知縣武道館 視賽果晉級 克拉術 12:06 男子 -66 公斤級 - 8強賽 潘思丞 (日本或塔吉克或哈薩克) 愛知縣武道館 視賽果晉級 克拉術 14:00 女子 +87 公斤級 - 4強賽 楊雅鈞、施劉俐伶 - 愛知縣武道館 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 克拉術 14:30 男子 -66 公斤級 - 4強賽 詹皓程、潘思丞 - 愛知縣武道館 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 克拉術 15:00 女子 +87 公斤級 - 金牌戰 楊雅鈞、施劉俐伶 - 愛知縣武道館 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 克拉術 15:15 男子 -66 公斤級 - 金牌戰 詹皓程、潘思丞 - 愛知縣武道館 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 自由車 10:00 女子團體競速賽 (場地賽) - 資格賽 陳靖云 / 劉尚盈 / 邱靜雯 / 王歆婷 - 伊豆自由車館 自由車 11:17 男子團體追逐賽 (場地賽) - 資格賽 張誌盛 / 簡耘澤 / 李靖烽 / 杜志濠 / 許仕儒 - 伊豆自由車館 自由車 15:00 女子團體競速賽 (場地賽) - 第一輪 陳靖云 / 劉尚盈 / 邱靜雯 / 王歆婷 - 伊豆自由車館 視賽果晉級 自由車 15:45 男子團體追逐賽 (場地賽) - 第一輪 張誌盛 / 簡耘澤 / 李靖烽 / 杜志濠 / 許仕儒 - 伊豆自由車館 自由車 16:13 女子團體競速賽 (場地賽) - 銅牌賽 陳靖云 / 劉尚盈 / 邱靜雯 / 王歆婷 - 伊豆自由車館 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 自由車 16:16 女子團體競速賽 (場地賽) - 金牌賽 陳靖云 / 劉尚盈 / 邱靜雯 / 王歆婷 - 伊豆自由車館 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 射擊 10:00 女子不定向飛靶個人 - 資格賽第3天 林怡君、劉宛渝 - 愛知縣綜合射擊場 射擊 10:00 男子不定向飛靶個人 - 資格賽第3天 楊昆弼 - 愛知縣綜合射擊場 射擊 14:00 女子不定向飛靶個人 - 決賽 林怡君、劉宛渝 - 愛知縣綜合射擊場 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 射擊 15:30 男子不定向飛靶個人 - 決賽 楊昆弼 - 愛知縣綜合射擊場 🏅 獎牌賽 (視賽果晉級) 網球 10:00 男子單打 - 32強賽 許育修 約旦 ALKOTOP Mohammad 名古屋市東山公園網球中心 網球 10:00 男子單打 - 32強賽 曾俊欣 塔吉克 RAKHMATOV Anvar 名古屋市東山公園網球中心 網球 10:00 女子單打 - 16強賽 楊亞依 哈薩克 PUTINTSEVA Yuliya 名古屋市東山公園網球中心 網球 12:30 男子雙打 - 16強賽 何承叡 / 許育修 巴基斯坦 KHAN Aqeel / SHOAIB Muhammad 名古屋市東山公園網球中心 網球 13:30 混合雙打 - 32強賽 曾俊欣 / 謝淑薇 伊朗 FARZAMI Mandegar / YAZDANI Ali 名古屋市東山公園網球中心 網球 15:30 混合雙打 - 16強賽 何承叡 / 詹皓晴 (蒙古或塔吉克) 名古屋市東山公園網球中心 俟賽果公布對戰國家 輕艇激流 10:30 男子單人 K 艇 (MK1) 預賽 廖力泓 - 矢作川輕艇激流標竿水道 輕艇激流 11:20 女子單人 C 艇 (WC1) 預賽 鍾淯涵 - 矢作川輕艇激流標竿水道 輕艇激流 11:47 男子單人 C 艇 (MC1) 預賽 吳融政、張富驊 - 矢作川輕艇激流標竿水道 輕艇激流 12:17 女子單人 K 艇 (WK1) 預賽 張筑涵、吳亭儀 - 矢作川輕艇激流標竿水道 壘球 11:00 壘球 - 循環賽 杜雅婷/陳靖瑜/柯夏愛/朱怡珊/潘玉玲/李思詩/林紀紜/陳家宜/林志霙/劉瑄/何欹璠/蘇奕璇/楊安淇/林鳳珍/沈嘉玟/姜婷恩/葉貴萍 中國 安城綜合運動公園壘球場 循環賽戰績 3勝0負 舉重 12:30 男子 110 公斤級 - 決賽 陳柏任 - 名古屋市中小企業振興會館 🏅 獎牌賽 舉重 19:10 男子 110 公斤以上級 - 決賽 董秉誠 - 名古屋市中小企業振興會館 🏅 獎牌賽 排球 13:00 男子小組賽 D 組 黃宇晨/陳玠廷/張育陞/黃正良/蔡沛彰/呂姜耀凱/汪秉勳/莊邵捷/温逸凱/劉昱麟/張祐晨/張昀亮 菲律賓 小牧市公園競技場 目前小組賽戰績 0勝2負 拳擊 13:30 女子 65 公斤級 - 4強賽 陳念琴 北韓 HWANG Hyo Sun 西尾市綜合體育館 🏅 獎牌賽 帆船 13:30 男子單人雷射型 ILCA 7級 - 第3-5航次 吳采謙 - 海陽遊艇碼頭 田徑 18:20 男子撐竿跳高 - 決賽 吳彥翰、黃湧富 - 名古屋瑞穗公園體育場 🏅 獎牌賽 田徑 19:05 女子跳高 - 決賽 張喬茵 - 名古屋瑞穗公園體育場 🏅 獎牌賽 田徑 19:35 女子鏈球 - 決賽 余雅倩 - 名古屋瑞穗公園體育場 🏅 獎牌賽 田徑 21:05 女子 4×400公尺接力 - 決賽 羅佩琳 / 鍾欣儒 / 陳羿岑 / 柳辰諭 / 徐錦慧 - 名古屋瑞穗公園體育場 🏅 獎牌賽

📍網球單雙打全面開戰 謝淑薇領軍多組人馬搶進8強

▲謝淑薇與曾俊欣原定昨日迎來混雙首秀，但受到雨勢影響，賽事確定延期。（圖／美聯／達志影像）

📍陳念琴出戰4強 力拚升級獎牌成色

📍陳柏任拚舉重110公斤級獎牌

▲男子舉重隊陳柏任，本屆亞運再出發，目標希望為中華隊奪下一面金牌。（圖／記者林子翔攝 , 2026.08.20）

📍亞運獎牌榜更新：中華隊3金8銀23銅、暫居第13

排名 國家／地區 金牌 銀牌 銅牌 總計 1 中國 132 53 45 230 2 日本 41 68 63 172 3 韓國 21 26 44 91 4 烏茲別克 12 17 13 42 5 哈薩克 9 13 23 45 6 泰國 9 8 12 29 7 巴林 9 2 3 14 8 伊朗 8 15 9 32 9 北韓 7 5 5 17 10 馬來西亞 6 3 9 18 11 中國香港 5 12 17 34 12 印度 4 20 21 45 13 中華台北 3 8 23 34

📍亞運轉播平台整理

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▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年第20屆愛知·名古屋亞運進入9月29日賽程，中華代表團迎來多項奪牌焦點與激戰高潮。網球賽場由謝淑薇、曾俊欣領銜單雙打全面出擊，而拳擊名將陳念琴則在女子65公斤級4強賽登場，力拚升級獎牌成色。舉重名將陳柏任也將在110公斤級決賽力拚獎牌。此外，本屆亞運收穫滿滿的田徑項目也將迎來跳高、鏈球、女子4*400公尺接力決賽，中華健兒蓄勢待發，力爭在頒獎台上再傳捷報。《NOWNEWS》也為讀者整理今日賽程、獎牌榜和轉播平台。網球代表隊因昨日遇到雨神攪局，因此今日賽程緊湊，於上午10點展開多線作戰。男子單打32強由曾俊欣迎戰塔吉克選手、許育修對抗約旦好手；女子單打16強由楊亞依分別對壘哈薩克強敵。雙打賽場同樣星光熠熠，男雙何承叡／許育修挺進16強對決巴基斯坦；女雙16強迎來謝淑薇／梁恩碩及吳芳嫺／詹皓晴雙線出擊；混雙16強賽更有曾俊欣／謝淑薇強碰印度搭檔、何承叡／詹皓晴出戰爭搶8強入場券。陳念琴本屆亞運首輪輪空，在8強登場碰上同樣曾在巴黎奧運摘下銅牌的素萬那彭。陳念琴在首回合表現強勢，取得5：0領先，儘管第2回合對手稍稍扳回一城，但陳念琴第3回合穩定發揮，最終以5：0收下勝利。今日4強陳念琴將交手北韓好手黃孝順。兩人最近一次交手是在今年的亞錦賽65公斤級賽場，當時黃孝順在第一回合取得領先，第二回合雙方戰平，但第三回合遭到陳念琴逆轉，最終以1：4落敗，獲得銀牌。陳念琴則是奪下個人亞錦賽第2面金牌。陳柏任今日即將登上110公斤賽場，這個量級今年只有6人參賽，因此近年在國際賽場繳出亮眼成績的陳柏任極有可能坐二望一、摘下獎牌。上屆杭州亞運男子舉重96公斤級，陳柏任抓舉繳出163公斤的成績，挺舉卻因傷未完賽。