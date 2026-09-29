2026年第20屆愛知·名古屋亞運進入9月29日賽程，中華代表團迎來多項奪牌焦點與激戰高潮。網球賽場由謝淑薇、曾俊欣領銜單雙打全面出擊，而拳擊名將陳念琴則在女子65公斤級4強賽登場，力拚升級獎牌成色。舉重名將陳柏任也將在110公斤級決賽力拚獎牌。此外，本屆亞運收穫滿滿的田徑項目也將迎來跳高、鏈球、女子4*400公尺接力決賽，中華健兒蓄勢待發，力爭在頒獎台上再傳捷報。《NOWNEWS》也為讀者整理今日賽程、獎牌榜和轉播平台。
🟡本文重點摘要
📍2026年名古屋亞運9/29中華代表團賽程表
📍網球單雙打全面開戰 謝淑薇領軍多組人馬搶進8強
📍陳念琴出戰4強 力拚升級獎牌成色
📍陳柏任拚舉重110公斤級獎牌
📍亞運獎牌榜更新：中華隊2金5銀17銅暫居第13
📍亞運轉播平台整理
📍2026年名古屋亞運9/29中華代表團賽程表
📍網球單雙打全面開戰 謝淑薇領軍多組人馬搶進8強
網球代表隊因昨日遇到雨神攪局，因此今日賽程緊湊，於上午10點展開多線作戰。男子單打32強由曾俊欣迎戰塔吉克選手、許育修對抗約旦好手；女子單打16強由楊亞依分別對壘哈薩克強敵。
雙打賽場同樣星光熠熠，男雙何承叡／許育修挺進16強對決巴基斯坦；女雙16強迎來謝淑薇／梁恩碩及吳芳嫺／詹皓晴雙線出擊；混雙16強賽更有曾俊欣／謝淑薇強碰印度搭檔、何承叡／詹皓晴出戰爭搶8強入場券。
📍陳念琴出戰4強 力拚升級獎牌成色
陳念琴本屆亞運首輪輪空，在8強登場碰上同樣曾在巴黎奧運摘下銅牌的素萬那彭。陳念琴在首回合表現強勢，取得5：0領先，儘管第2回合對手稍稍扳回一城，但陳念琴第3回合穩定發揮，最終以5：0收下勝利。
今日4強陳念琴將交手北韓好手黃孝順。兩人最近一次交手是在今年的亞錦賽65公斤級賽場，當時黃孝順在第一回合取得領先，第二回合雙方戰平，但第三回合遭到陳念琴逆轉，最終以1：4落敗，獲得銀牌。陳念琴則是奪下個人亞錦賽第2面金牌。
📍陳柏任拚舉重110公斤級獎牌
陳柏任今日即將登上110公斤賽場，這個量級今年只有6人參賽，因此近年在國際賽場繳出亮眼成績的陳柏任極有可能坐二望一、摘下獎牌。上屆杭州亞運男子舉重96公斤級，陳柏任抓舉繳出163公斤的成績，挺舉卻因傷未完賽。
📍亞運獎牌榜更新：中華隊3金8銀23銅、暫居第13
📍亞運轉播平台整理
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📍2026年名古屋亞運9/29中華代表團賽程表
📍網球單雙打全面開戰 謝淑薇領軍多組人馬搶進8強
📍陳念琴出戰4強 力拚升級獎牌成色
📍陳柏任拚舉重110公斤級獎牌
📍亞運獎牌榜更新：中華隊2金5銀17銅暫居第13
📍亞運轉播平台整理
|運動種類
|當地時間
|項目 (量級) 及階段
|參賽選手
|對手國 (姓名)
|比賽地點
|備註 / 獎牌賽
|射箭
|09:00
|反曲弓男子個人淘汰賽 - 32強賽
|湯智鈞
|(卡達或尼泊爾)
|岡崎中央綜合公園
|俟賽果公布對戰國家
|射箭
|09:00
|反曲弓男子個人淘汰賽 - 32強賽
|鄭祥輝
|蒙古 BATBAYAR Buyantushig
|岡崎中央綜合公園
|射箭
|09:40
|反曲弓男子個人淘汰賽 - 16強賽
|湯智鈞
|-
|岡崎中央綜合公園
|視賽果晉級
|射箭
|09:40
|反曲弓男子個人淘汰賽 - 16強賽
|鄭祥輝
|-
|岡崎中央綜合公園
|視賽果晉級
|射箭
|13:15
|反曲弓女子個人淘汰賽 - 32強賽
|李彩綺
|(吉爾吉斯或馬來西亞)
|岡崎中央綜合公園
|俟賽果公布對戰國家
|射箭
|13:15
|反曲弓女子個人淘汰賽 - 32強賽
|許芯慈
|(阿聯或東帝汶)
|岡崎中央綜合公園
|俟賽果公布對戰國家
|射箭
|13:55
|反曲弓女子個人淘汰賽 - 16強賽
|李彩綺
|-
|岡崎中央綜合公園
|視賽果晉級
|射箭
|13:55
|反曲弓女子個人淘汰賽 - 16強賽
|許芯慈
|-
|岡崎中央綜合公園
|視賽果晉級
|電子競技
|09:00
|絕地求生 M - 第7階段
|蔣健廷 / 彭義翔 / 陳宏益 / 陳庭益 / 黃篆鵬
|-
|愛知天空展覽館
|電子競技
|10:10
|絕地求生 M - 第8階段
|蔣健廷 / 彭義翔 / 陳宏益 / 陳庭益 / 黃篆鵬
|-
|愛知天空展覽館
|電子競技
|10:30
|第五人格 - 小組賽
|鄭凱升 / 湯勝鈞 / 張淳銘 / 莊博鈞 / 陳廣曄 / 蘇彬誠 / 朱堂堯
|泰國
|愛知天空展覽館
|小組賽戰績2勝0負
|電子競技
|11:20
|絕地求生 M - 第9階段
|蔣健廷 / 彭義翔 / 陳宏益 / 陳庭益 / 黃篆鵬
|-
|愛知天空展覽館
|電子競技
|13:00
|絕地求生 M - 第10階段
|蔣健廷 / 彭義翔 / 陳宏益 / 陳庭益 / 黃篆鵬
|-
|愛知天空展覽館
|電子競技
|14:10
|絕地求生 M - 第11階段
|蔣健廷 / 彭義翔 / 陳宏益 / 陳庭益 / 黃篆鵬
|-
|愛知天空展覽館
|電子競技
|15:20
|絕地求生 M - 第12階段 (決賽)
|蔣健廷 / 彭義翔 / 陳宏益 / 陳庭益 / 黃篆鵬
|-
|愛知天空展覽館
|🏅 獎牌賽
|克拉術
|09:30
|女子 +87 公斤級 - 16強賽
|楊雅鈞
|泰國 SUWANPAIRAT Waraporn
|愛知縣武道館
|克拉術
|10:30
|女子 +87 公斤級 - 8強賽
|楊雅鈞
|伊朗 BARMAKI KORDKOLAEE Fate
|愛知縣武道館
|視賽果晉級
|克拉術
|10:45
|女子 +87 公斤級 - 8強賽
|施劉俐伶
|(伊朗或蒙古)
|愛知縣武道館
|俟賽果公布對戰國家
|克拉術
|10:54
|男子 -66 公斤級 - 16強賽
|詹皓程
|哈薩克 BILAL Bolat
|愛知縣武道館
|克拉術
|11:06
|男子 -66 公斤級 - 16強賽
|潘思丞
|土庫曼 MUHAMMEDOV Hydyr
|愛知縣武道館
|克拉術
|11:54
|男子 -66 公斤級 - 8強賽
|詹皓程
|(塔吉克或土庫曼)
|愛知縣武道館
|視賽果晉級
|克拉術
|12:06
|男子 -66 公斤級 - 8強賽
|潘思丞
|(日本或塔吉克或哈薩克)
|愛知縣武道館
|視賽果晉級
|克拉術
|14:00
|女子 +87 公斤級 - 4強賽
|楊雅鈞、施劉俐伶
|-
|愛知縣武道館
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|克拉術
|14:30
|男子 -66 公斤級 - 4強賽
|詹皓程、潘思丞
|-
|愛知縣武道館
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|克拉術
|15:00
|女子 +87 公斤級 - 金牌戰
|楊雅鈞、施劉俐伶
|-
|愛知縣武道館
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|克拉術
|15:15
|男子 -66 公斤級 - 金牌戰
|詹皓程、潘思丞
|-
|愛知縣武道館
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|自由車
|10:00
|女子團體競速賽 (場地賽) - 資格賽
|陳靖云 / 劉尚盈 / 邱靜雯 / 王歆婷
|-
|伊豆自由車館
|自由車
|11:17
|男子團體追逐賽 (場地賽) - 資格賽
|張誌盛 / 簡耘澤 / 李靖烽 / 杜志濠 / 許仕儒
|-
|伊豆自由車館
|自由車
|15:00
|女子團體競速賽 (場地賽) - 第一輪
|陳靖云 / 劉尚盈 / 邱靜雯 / 王歆婷
|-
|伊豆自由車館
|視賽果晉級
|自由車
|15:45
|男子團體追逐賽 (場地賽) - 第一輪
|張誌盛 / 簡耘澤 / 李靖烽 / 杜志濠 / 許仕儒
|-
|伊豆自由車館
|自由車
|16:13
|女子團體競速賽 (場地賽) - 銅牌賽
|陳靖云 / 劉尚盈 / 邱靜雯 / 王歆婷
|-
|伊豆自由車館
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|自由車
|16:16
|女子團體競速賽 (場地賽) - 金牌賽
|陳靖云 / 劉尚盈 / 邱靜雯 / 王歆婷
|-
|伊豆自由車館
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|射擊
|10:00
|女子不定向飛靶個人 - 資格賽第3天
|林怡君、劉宛渝
|-
|愛知縣綜合射擊場
|射擊
|10:00
|男子不定向飛靶個人 - 資格賽第3天
|楊昆弼
|-
|愛知縣綜合射擊場
|射擊
|14:00
|女子不定向飛靶個人 - 決賽
|林怡君、劉宛渝
|-
|愛知縣綜合射擊場
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|射擊
|15:30
|男子不定向飛靶個人 - 決賽
|楊昆弼
|-
|愛知縣綜合射擊場
|🏅 獎牌賽 (視賽果晉級)
|網球
|10:00
|男子單打 - 32強賽
|許育修
|約旦 ALKOTOP Mohammad
|名古屋市東山公園網球中心
|網球
|10:00
|男子單打 - 32強賽
|曾俊欣
|塔吉克 RAKHMATOV Anvar
|名古屋市東山公園網球中心
|網球
|10:00
|女子單打 - 16強賽
|楊亞依
|哈薩克 PUTINTSEVA Yuliya
|名古屋市東山公園網球中心
|網球
|12:30
|男子雙打 - 16強賽
|何承叡 / 許育修
|巴基斯坦 KHAN Aqeel / SHOAIB Muhammad
|名古屋市東山公園網球中心
|網球
|13:30
|混合雙打 - 32強賽
|曾俊欣 / 謝淑薇
|伊朗 FARZAMI Mandegar / YAZDANI Ali
|名古屋市東山公園網球中心
|網球
|15:30
|混合雙打 - 16強賽
|何承叡 / 詹皓晴
|(蒙古或塔吉克)
|名古屋市東山公園網球中心
|俟賽果公布對戰國家
|輕艇激流
|10:30
|男子單人 K 艇 (MK1) 預賽
|廖力泓
|-
|矢作川輕艇激流標竿水道
|輕艇激流
|11:20
|女子單人 C 艇 (WC1) 預賽
|鍾淯涵
|-
|矢作川輕艇激流標竿水道
|輕艇激流
|11:47
|男子單人 C 艇 (MC1) 預賽
|吳融政、張富驊
|-
|矢作川輕艇激流標竿水道
|輕艇激流
|12:17
|女子單人 K 艇 (WK1) 預賽
|張筑涵、吳亭儀
|-
|矢作川輕艇激流標竿水道
|壘球
|11:00
|壘球 - 循環賽
|杜雅婷/陳靖瑜/柯夏愛/朱怡珊/潘玉玲/李思詩/林紀紜/陳家宜/林志霙/劉瑄/何欹璠/蘇奕璇/楊安淇/林鳳珍/沈嘉玟/姜婷恩/葉貴萍
|中國
|安城綜合運動公園壘球場
|循環賽戰績 3勝0負
|舉重
|12:30
|男子 110 公斤級 - 決賽
|陳柏任
|-
|名古屋市中小企業振興會館
|🏅 獎牌賽
|舉重
|19:10
|男子 110 公斤以上級 - 決賽
|董秉誠
|-
|名古屋市中小企業振興會館
|🏅 獎牌賽
|排球
|13:00
|男子小組賽 D 組
|黃宇晨/陳玠廷/張育陞/黃正良/蔡沛彰/呂姜耀凱/汪秉勳/莊邵捷/温逸凱/劉昱麟/張祐晨/張昀亮
|菲律賓
|小牧市公園競技場
|目前小組賽戰績 0勝2負
|拳擊
|13:30
|女子 65 公斤級 - 4強賽
|陳念琴
|北韓 HWANG Hyo Sun
|西尾市綜合體育館
|🏅 獎牌賽
|帆船
|13:30
|男子單人雷射型 ILCA 7級 - 第3-5航次
|吳采謙
|-
|海陽遊艇碼頭
|田徑
|18:20
|男子撐竿跳高 - 決賽
|吳彥翰、黃湧富
|-
|名古屋瑞穗公園體育場
|🏅 獎牌賽
|田徑
|19:05
|女子跳高 - 決賽
|張喬茵
|-
|名古屋瑞穗公園體育場
|🏅 獎牌賽
|田徑
|19:35
|女子鏈球 - 決賽
|余雅倩
|-
|名古屋瑞穗公園體育場
|🏅 獎牌賽
|田徑
|21:05
|女子 4×400公尺接力 - 決賽
|羅佩琳 / 鍾欣儒 / 陳羿岑 / 柳辰諭 / 徐錦慧
|-
|名古屋瑞穗公園體育場
|🏅 獎牌賽
網球代表隊因昨日遇到雨神攪局，因此今日賽程緊湊，於上午10點展開多線作戰。男子單打32強由曾俊欣迎戰塔吉克選手、許育修對抗約旦好手；女子單打16強由楊亞依分別對壘哈薩克強敵。
雙打賽場同樣星光熠熠，男雙何承叡／許育修挺進16強對決巴基斯坦；女雙16強迎來謝淑薇／梁恩碩及吳芳嫺／詹皓晴雙線出擊；混雙16強賽更有曾俊欣／謝淑薇強碰印度搭檔、何承叡／詹皓晴出戰爭搶8強入場券。
陳念琴本屆亞運首輪輪空，在8強登場碰上同樣曾在巴黎奧運摘下銅牌的素萬那彭。陳念琴在首回合表現強勢，取得5：0領先，儘管第2回合對手稍稍扳回一城，但陳念琴第3回合穩定發揮，最終以5：0收下勝利。
今日4強陳念琴將交手北韓好手黃孝順。兩人最近一次交手是在今年的亞錦賽65公斤級賽場，當時黃孝順在第一回合取得領先，第二回合雙方戰平，但第三回合遭到陳念琴逆轉，最終以1：4落敗，獲得銀牌。陳念琴則是奪下個人亞錦賽第2面金牌。
📍陳柏任拚舉重110公斤級獎牌
陳柏任今日即將登上110公斤賽場，這個量級今年只有6人參賽，因此近年在國際賽場繳出亮眼成績的陳柏任極有可能坐二望一、摘下獎牌。上屆杭州亞運男子舉重96公斤級，陳柏任抓舉繳出163公斤的成績，挺舉卻因傷未完賽。
|排名
|國家／地區
|金牌
|銀牌
|銅牌
|總計
|1
|中國
|132
|53
|45
|230
|2
|日本
|41
|68
|63
|172
|3
|韓國
|21
|26
|44
|91
|4
|烏茲別克
|12
|17
|13
|42
|5
|哈薩克
|9
|13
|23
|45
|6
|泰國
|9
|8
|12
|29
|7
|巴林
|9
|2
|3
|14
|8
|伊朗
|8
|15
|9
|32
|9
|北韓
|7
|5
|5
|17
|10
|馬來西亞
|6
|3
|9
|18
|11
|中國香港
|5
|12
|17
|34
|12
|印度
|4
|20
|21
|45
|13
|中華台北
|3
|8
|23
|34
|收看管道
|平台／頻道
|支援裝置與說明
|電視頻道
|中華電信MOD
|愛爾達體育1至4台，第200至203頻道
|電視頻道
|東森電視
|有線電視相關亞運轉播
|線上平台
|ELTA.tv
|手機、平板、電腦
|線上平台
|Hami Video
|手機、平板、電腦
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