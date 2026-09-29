男子4x100接力異軍突起奪下銀牌，加上桌球一哥林昀儒男單、羽球混雙都奪銅，中華隊單日收進1銀4銅、一共5面獎牌進帳，目前累積3金8銀23銅、總獎牌數34面

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羽球混雙、射擊奪銅 林昀儒也打進4強拿牌

射箭隊、克拉術持續出賽 陳念琴挑戰金牌戰

名古屋亞運9/28各國獎牌排行榜：

名次 國家 金牌🥇 銀牌🥈 銅牌🥉 獎牌數 1 中國 132 53 45 230 2 日本 41 68 63 172 3 韓國 21 26 44 91 4 烏茲別克 12 17 13 42 5 哈薩克 9 13 23 45 6 泰國 9 8 13 30 7 巴林 9 2 3 14 8 伊朗 8 15 9 32 9 北韓 7 5 5 17 10 馬來西亞 6 3 9 18 13 台灣 3 8 23 34

2026年名古屋亞運今（29）日中華隊各路好手持續出賽，田徑項目再度於晚間發力，，排名逐漸拉開與後方卡達、印尼與新加坡的差距，目前穩居第13名。中華隊多兵作戰，在愛知縣一宮市最先出戰的羽球混雙葉宏蔚、詹又蓁4強賽雖不敵中國組合，但仍收下1面銅牌，接續是女子25公尺手槍團體決賽田家榛、陳俞如與鄭晏晴再度收下一面銅牌，以及桌球一哥林昀儒男單4強，歷經7局大戰不敵前世界球王林詩棟，中華隊晚間以前就收下3面銅牌。輪到晚間田徑眾將上陣，昨天男子跳高奪金後，田徑項目再傳捷報，先是男子400公尺跨欄決賽林仲威打破紀錄奪下銅牌，當地時間22點才出賽、最晚登場的男子4x100接力決賽，楊俊瀚、陳玟溥、黃左軍與賴柏翔4人合力跑出38.32秒成績豪取銀牌，更大幅刷新全國紀錄，也幫助中華隊單日銀牌開張，目前3金8銀23銅仍穩居第13。中華隊29日也有不少奪牌希望，除射箭隊持續出賽外，本次已奪下1銀1銅的克拉術也迎來多達4人出賽，另外自由車、射擊定向飛靶也陸續出賽，最受矚目的則是拳擊女王陳念琴，將於女子65公斤級4強賽交手北韓好手，若再贏就闖入金牌戰。其他國家部分，中國單日靠5個項目奪金，一共收下13面金牌，獎牌來到132金53銀45銅，一共230面獎牌，排名穩居第一，排名第2的日本則進帳4面金牌，獎牌來到41金68銀63銅，總獎牌172面。