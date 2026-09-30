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非核家園推動近10年 光電、風電距離目標路遙遙

▲資料來源：能源署、採訪整理 表／Google Notebook生成

光電環評加嚴、風電執行不力 能源目標「夢一場」

▲資料來源：能源署 記者鍾泓良／製表

發電占比最高曾占16% 核電重啟後有「發電天花板」

看待「核綠併行」 能源署：「吃得飽」及「補充維他命」

學者談「核綠併行」 核電派、綠電派看法不同

電力市場失衡 陳中舜：交易制度不健全才發展阻礙

從「以核養綠」、「核四商轉」到「核三延役」，乃至今年底將舉行的「廢除非核家園」，台灣人民在8年內歷經4次能源公投，但核電去留始終未能塵埃落定，持續陷入政策拉扯。隨著半導體業擴廠與AI 算力中心有意來台，經濟部6月所公布的《全國電力資源供需報告》預估2026年至2035年10年時間，全國用電需求年均成長率將顯著上修至 2.5%，夜間尖峰負載年均成長率亦達 2.7%。龐大電力需求下，台灣仍高達8成由火力電廠發電，無助於台企面對國際減碳規範；綠電近年則發展遇瓶頸，一再落空。面對雙重壓力，賴清德政府一改過往蔡英文政府堅持的非核家園，評估重啟屬於零碳潔淨能源的核能來補足缺口。但核能重啟真是解救台灣電力的萬靈丹？龐大電力缺口下，台灣能源政策究竟能繼續維持「核綠各走各的」，還是須「核綠並肩突圍」？9月初，RE100組織在SEMICON Taiwan 報告，台灣製造業在綠電使用率僅達6%，存在價格貴、低供給，「台灣的綠電供應量遠遠不足，無法應付半導體產業龐大且快速增長的需求。」2017年，《電業法》修正案三讀通過讓非核家園入法。政府目標2025年讓核電歸零，並由天然氣、綠電發電填補缺口，而綠電有20GW裝置容量來自光電，5.6GW來自離岸風電，合計25.6GW。非核家園經過將近10年，綠電裝置量遠不如預期。據經濟部能源署今年最新統計，光電裝置容量為16.1GW、離岸風電為 4.6 GW，就算超過非核家園目標年近1年，仍比設定目標少了近5GW。當舊目標落空原因尚未釐清前，能源署又在今年6月喊出2030年新目標，這次是光電 31.2GW、離岸風電 10.9GW，相當於要求未來4年內，把過去10年的綠電里程全部跑完。能源署所訂定的2030目標真的務實嗎？這取決於光電、風電能否在接下來幾年突飛猛進。然而，「光電三法」去年通過以後，光電嚴格環評限制幾乎失去所有動能，今年上半年光電僅成長約500MW，今年增幅恐怕創近年來新低。而承接綠電主力重任的離岸風電，已有6座離岸風場戛然而止，合計減少 2.7 GW；倖存下來的風場也難說沒狀況，多數仍卡在融資、開發不明朗，究竟是「靜待佳績」或「銘謝惠顧」，一切都很難說。光電、風電皆前景不明，經濟部所設定的2030綠能裝置容量顯得過分樂觀，按務實計算，可以說是「夢一場」。當綠電無法滿足企業需求量時，核電能否補足？據統計，核一廠至三廠6部機組同時運轉下，核電裝置容量為5.14GW，滿載發電的核電能最高年總發電量為423億度，占2014年總發電量高達16 %。據台電去年底公布「核電廠現況評估報告」，僅有核二、三廠評估具有再運轉可行性，未來核能裝置容量將縮小至3.87 GW，最大發電量約314億度，預估可在2030年前重啟，若以2030年全國用電量預測3287億度計算，核能可占9.5%。但核電背後也有兩大缺點。第一，核能即便屬於零碳潔淨能源，但並非RE100所認定的綠電，無助於產業滿足綠電需求。其次，核電可以趕在2030年前發電，其「發電天花板」就是314億度，若不取得社會共識，難以用新建機組來增加發電量，難以短時間內看到未來性。核電「短多長空」，短期可補足潔淨能源，長期存在不確定性；綠電則「短空長多」，難滿足2030年以前需求，卻具更長遠發展。那能否截長補短，從核綠「各自走各」到「併行」，勾勒出更務實的能源計畫？「一般企業比較關心電是否足夠，類似肚子能夠『先吃飽』，滿足吃飽條件底下，再想說要吃『維他命』」，能源署副署長陳崇憲接受《NOWNEWS》採訪時用食物來形容核綠並存。他表示，台灣預估未來10年每年用電成長至少2.5%，已準備得比韓國、日本來更高，直言核電、火力發電等可24小時穩定發電的「基載能源」，滿足基本用電需求；綠電則並非所有企業的必需品，但面對國際減碳需求也是不可或缺，總結核電與綠電不應該是互斥，而是要共存。「對台灣這種能源極度缺乏的國家而言，我們不能夠輕言放棄再生能源」，長期支持核電的清華大學原子科學院院長葉宗洸表態，綠能屬於自主性能源，即便光電、風電推動受阻，也不應放棄任何能源選項，這也是當年推動「以核養綠、核綠同行」的宗旨。但他強調，核電並非沒有未來性，推估核二、核三可在2030年前重啟，若積極推動核四重啟，可在2032年併網，並在2035年銜接SMR機組。台灣再生能源推動聯盟（TRENA）秘書長高茹萍則認為，政府過去10年推動能源轉型，頻頻澄清不缺電疑慮，如今卻突然說必須重啟核電才可以滿足未來電力需求，「核綠共存應該要順序邏輯，而不是先有答案再回頭找理由。」若真因綠電受阻或AI電力需求增長太快，必須由核電來補足，那政府應說明，AI紅利下電力缺口是多少，多久時間可以重啟，過往爭執不斷的核安及核廢料問題怎麼解決等。她強調，政府不願對外界說明，卻一味推進核電重啟，更放任「不重啟核電就會缺電」的謠言滿天飛，彷彿讓台灣能源轉型白走了10年。相較於核能與綠電的源頭角力，中華經濟研究院副研究員陳中舜則直指，綠電市場制度不健全才是核心阻礙，表示台灣在核電、綠電、天然氣及燃煤組合下，整體不會出現缺電或缺綠電情況，但因逾85%綠電憑證都在台電手中，導致企業缺綠電。他強調，台灣與其在裝置容量上的源頭解決，應該除了提出綠電交易市場之外，也把核電、火力發電都納入自由交易的電力市場，讓各界用合理的價格來滿足自身需求，才能讓綠電與核電真正互補共存。過去政府及社會討論核電、綠電往往陷入「擇一」困境，然而能源本身並非單一選擇題，當綠電陷入「短空長多」、核電又屬於「短多長空」，那麼不應受限於能源選擇，而應該在供電上「截長補短」，並且設計更符合綠電、核電的交易市場，滿足2030年以前及往後的電力需求。