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光電曾為綠電主力 光電三法後動能盡失

▲資料來源：能源署 記者鍾泓良／製表

風電獨撐綠電 短期難撐短期發電目標

▲資料來源：能源署 表／Google Notebook生成

風電商融資不到位 金融業：寧可借給台積電也不借給風場

不僅是用電、賣電 高茹萍：光電板有助於維持電力韌性

挑戰綠電國家隊！陳中舜：做不來就不用為難自己

台灣推動非核家園近10年，綠電目標已落空，而當光電面臨來自「光電三法」的法規限制，風電也面臨得標廠商放棄開發風場、金融業對於風場融資採取保守態度時，未來幾年發電量難見大突破。光電為台灣綠電大宗，裝置容量達風電3倍以上，發電量穩居全台第三。多年來，正午炙陽照映下的光電板正是紓解夏日用電尖峰的救星，讓民眾在炎夏中午安心吹冷氣；儘管遭遇黃昏發電驟降的宿命，在搭配儲能系統後，光電已撕下「無法夜間供電」的標籤。但近年光電推展並不算順利，2020年農委會（現農業部）修法禁止2公頃以下農地變更申請，這項禁令被光電業稱為「光電七七事變」，一舉凍結小規模案場，讓年成長可達5成的增幅嚴重縮水。中度颱風丹娜絲去年重創光電案場，更激起社會憤慨，在野黨火速通過《環評法》、《發展觀光條例》與《地質法》修正案，俗稱「光電三法」嚴格限制光電設置地點，更要求達到一定規模的地面型、水面型與邊坡型光電全數實施環評。若光電七七事變是對光電業的第一道流血傷口，那麼「光電三法」就是光電業最致命的催命符。去年底台灣光電裝置容量約15.4GW，到今年上半年則僅成長至15.9GW，半年增加0.5 GW，增幅比疫情期間還低。政府為補救頹勢，試圖推動面板汰舊換新政策，並釋出籌備3年「新建、更新、增建建築物強制設置屋頂光電」；但內政部卻選在政策上路前改弦易轍，將住宅及日常服務類建物排除在規範外，讓政策效果大打折扣。面對光電發展舉步維艱，政府轉移綠電重心，單押在離岸風電。台灣2017年4月豎立起第1支、裝置容量8MW的離岸風機，迄今已成長至514座、4.9GW，後續也推出長期計畫，讓風電發電量持續滾動增加。然而，相較於光電得以快速建置，風電業者在台灣氣候條件下，每年只有約半年的「氣候窗」能建置風機，一座風場從得標到併網至少需要5、6年時間。更加致命的是，當前風電潛力場址、區塊開發階段已有科理歐永續能源（CORIO）、海峽風電、法國電力能源台灣公司（EDF Renewables）等風電開發商退出，再加上生死未卜的森威能源又德風場，開發風場減少6座、裝置容量合計減少2.7GW。僅存風場並不代表一定能開發。目前僅有哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙一期風場有明確工程進展，其餘風場無對外揭露具體進度。9月30日，離岸風電區塊開發第三階段（3之3）將決標，屆時有多少廠商願意投入，決定離岸風電廠商對台灣市場的態度。政府事前已進行調整，包括解除強制國產化緊箍咒、同意過往無法開發風場也納入，吸引更多廠商投標，但無論結果，都難以趕上2030年前發出1度電。就算接下來招商熱絡，那也只是第一道關卡，後續能否如期開工，更多取決於融資到位。部分風電開發商因融資問題卡觀多年，歸咎於新青安、企業擴廠借貸增加與股市吸金導致銀行資金吃緊。但金融從業人員私下直言，風場利率是國內廠商蓋廠的4至6倍，銀行原本極具意願融資，真正阻礙來自「信任度不足」。開發商撒手撤資、工程無限期延宕，國內風場陷入「斷頭潮」，大幅堆高金融業的風險成本，就算案場已商轉，因被迫依《銀行法》規定提列10%的呆帳準備，已淪為虧損業務。再者，國內廠商蓋廠借款期間約5至7年，遠比風場開發借款期間來得少，金融業必定選擇「低風險、高流動性」的業務，「我寧可把資金拿來給台積電蓋廠，也很難放給風場。」光電、風電舉步維艱 能源署：仍有推動信心當被問到對於3之3招商是否有信心，能源署副署長陳崇憲表示，還是蠻有信心，因為許多廠商頻繁表達自己想要贏下標案的決心。面對風電融資難題，國家氣候變遷對策委員會公布風電中長期規劃，包括國家融資保證中心增加專款、保證倍數增加，及放寬額度上限等不同作法，增加金融業承作意願；政府也希望民眾可實際參與離岸風電，研究基金投資可行性。至於光電阻礙，他則認為，外界過去對光電有許多不正確資訊，如輻射、污染等都須逐步澄清，光電弊端是少數「老鼠屎」，不該被放大為光電整體情況，期盼也希望中央跟地方能把光電建置所需要的相關許可明確化。回顧過去2年光電推動情況，台灣再生能源推動聯盟（TRENA）秘書長高茹萍感嘆，有光電業者反映，地方政府告知「盡量少做」，一年只打算核准1MW，認為要等年底地方選舉結束後才會明朗化，期盼未來地方別再用「一刀切」禁令限制光電開發，而可朝向劃設可開發區域。她強調，光電已不僅是自發自用，或是賣台電這麼簡單，像是戰火下的烏克蘭就透過廣設光電，電網被破壞後仍維持運轉。若台灣遇上停電或災情，光電可維持4到8個小時的電力供給，再由台電搶修，建構起具有韌性的「微電網」。至於離岸風電，她表示，台灣風電已有5GW，該問「下一個5GW」在哪裡；如今履約、融資都已經出現問題，「以前我們是『橄欖球』國外廠商急著搶，現在變成『躲避球』，避之唯恐不及」，須由政府協調，重建綠電信心。中華經濟研究院副研究員陳中舜看待綠電發展，分析，2016至2025年間台灣綠能裝置容量成長近5倍，發電量卻僅成長3倍，主因是過度集中於容量因數僅12%至18%的光電，土地稀缺的台灣，能否長期維持有待商榷。第二，他點名「台灣需要的是『電力』，不是『電力產業』」，過去光電、風電都因為「國家隊」或政策掛帥，忽視產業現狀及價格因素，導致國內用戶須要吸收更高的成本，墊高綠電價格，直言做不來就不用為難自己。陳中舜總結，台灣電力政策不應該僅在討論「新增多少MW」，而應同步考慮發電效益與系統效益，回歸市場與經濟調度。