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從2027年到2032年 學者勾勒「核三、核二、核四」重啟路徑

▲資料來源：採訪整理 表／Google Notebook生成

突破核電天花板！2035迎接SMR時代讓核能「百花齊放」

SMR估計難有成本優勢 千萬不搞「核電國產化」

政府欲重啟核電卻忽視長遠計畫 葉宗洸：能源署別再躲藏

2025年5月17日，政府落實非核家園的「核電歸零」，但經濟部在該年11月就宣布評估核電重啟；台電評估報告指出，核一廠因多數重要設備已拆除而無法重啟；核二與核三廠則評估可在「1.5 至 2 年加 N 年」內完成重啟。核安會今年9月則評估，台電3月提交的「核三廠再運轉計畫」實質審查已進入最後行政程序，將於近期正式核定，預期核三廠可望在2028年6月以前重啟運轉；核二廠尚未提送再運轉計畫，經評估應可在2030年以前重啟。換言之，2座核電廠，共4部機組將可以在2030年重啟，預計每年可帶來314億度的潔淨能源，屆時預計可占總發電量約10%；但若沒有新機組，這314億度也將是核電廠的發電天花板，終究只能是台灣發電配角。清華大學原子科學院院長葉宗洸受訪時表示，台灣不應該輕易放棄任何能源選項，這正是「核綠同行」的核心，但當光電受限法規、風電變數仍多，且水力與地熱規模尚小之際，要在2030年前滿足半導體與 AI 資料中心的龐大用電需求，核電將是不可或缺的選項。對此，葉宗洸也勾勒台灣未來核電可能的發展軌跡，認為核二、核三重啟一定可以在2030年以前完成；雖然核安會所設定時間是2028年6月才能重啟運轉，他認為這只是保守估計，若是台電加緊腳步的話，2027年底就有機會併網發電。雖然核二廠雖尚未送出再運轉計畫，但若參照馬英九政府時期已完成的延役計畫書，並配合台電「爐心燃料棒部分退出即提前整備」的作法，可縮短 10 個月期程，有機會於 2029 年底提前重啟。他緊接著表示，當核三廠重啟後，負責重啟規劃人力部分就可以投入到核四廠重啟規劃，按當時台電規劃5年重啟核四的計算，應可在2032年讓裝置容量達到2.7GW的核四廠上線，預估再增加212億度的潔淨能源。若核四2032年重啟後，全台灣核能發電量將可達到約526億度，按照能源署電力預估，屆時將占該年總發電量約15.4%。然而，核電發展不僅只於此，尤其政府也提出願意評估新式核能的可行性。葉宗洸說，按全球趨勢，預計2030年、2031年就會有SMR機組進入商轉，而台灣也不用急著馬上使用，預估在2035年就可以準備開始布局；同時也有可以考慮在現有的核電廠建置被動式設計的AP1000壓水式核反應器等新式大型核能機組。他表示，SMR機組優點就在於可以快速建置，滿足單一廠商或是區域供電，最適合拿來給AI資料中心或是偏遠地區使用，建立起分散式供電系統，當台灣在2035年後進入SMR時代以後，將讓台灣電力滿足供電穩定，電網系統得以運用微電網，提升穩定性。中華經濟研究院副研究員陳中舜同意，只要政府有意延續核能政策，包括核二、核三既有廠區可再追加4部機組，再加上核四廠本身2部機組，共計可再增加6部機，「離所謂核電天花板其實還很遠。」他提醒，核電雖具備價格與減碳優勢，但受限於現行電力交易體系，核電無法直售企業；若要打造「核電版綠電」機制，制度必須重構；同時間也要評估企業使用屬於「高品質、穩定」的核電是否應增加成本，藉此滿足更多社會責任。但他也提醒，上述核電成本是指既有電廠，若是未來新建核電廠或SMR，按照現有估計都不具有成本上的競爭優勢，尤其強調千萬不要朝向「核電國產化」的路徑。而葉宗洸雖然對政府重啟核電表示肯定，尤其是總統賴清德、行政院長卓榮泰都對核電重啟採取開放態度，甚至願意採納核融合、SMR等新興技術，但對於經濟部能源署態度則不以為然。他點名，無論能源署今年6月公布的全國電力資源供需報告，或是公布的2030年能源轉型白皮書都未具體提及核電未來規劃及發電量，彷彿核能並不存在政府規畫內，「很多人碰到我都還會問，到底核能是不是真的會重啟發電」，強調既然政府已擺出重啟的態度，別再躲躲藏藏。能源署副署長陳崇憲回應，核電重啟將確保廠商具有足夠能源使用，再加上綠電、燃氣發電廠，國內用電環境一定是充足，重申政府對於核電態度仍然滿足「核安無虞」、「核廢有解」及「社會有共識」三大原則。