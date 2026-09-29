美國總統川普（Donald Trump）當地時間週一宣布，鋼鐵業者「Mesabi Metallics」計畫斥資150億美元，在愛荷華州興建一座大型鋼鐵廠，若計畫順利推進，這座鋼廠將成為美國史上同類型規模最大的設施，預計2030年開始生產。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，這項宣布也被關注是否與政治動機有關，畢竟現在距離美國11月期中選舉只剩數週，而美國民眾近期對川普政府的經濟政策，觀感普遍轉差，而經濟表現是選民最關注的議題之一。
從明尼蘇達鐵礦到愛荷華煉鋼
Mesabi Metallics表示，這項計畫將生產「100%的美國鋼」，也就是鐵礦開採、鋼鐵生產，都在美國境內完成。至於鋼廠所需的鐵礦，將來自該企業位於明尼蘇達州知名鐵礦區「Iron Range」的礦場，這座礦場投資超過25億美元，經歷近20年開發後，剛開始生產。
鋼鐵廠第一階段預計年產約750萬噸鋼材，施工期間最多可創造6000個工作機會；未來產能若全面提升，年產量可達1000萬噸，並提供至少1750個永久職缺。
不過，報導指出，這項大型投資背後，也有一段漫長且波折的歷史。Mesabi位於明尼蘇達州的鐵礦項目原本預計2016年完工，卻因各種原因一再推遲。負責該項目的「Essar Steel Minnesota」更曾在2016年申請破產。
川普關稅成為重要背景
這項鋼廠投資也與川普政府的鋼鐵關稅政策密切相關。川普第2任期展開後，對進口鋼鋁課徵25%關稅，之後進一步提高至50%，希望藉由提高進口成本，刺激美國本土製造業與鋼鐵產能。
支持者認為，關稅正在促使企業增加美國境內投資，多個美國鋼鐵業團體日前致函川普，聲稱鋼鐵關稅帶動了約470億美元「已宣布及正在進行的投資」，敦促政府不要削弱相關關稅措施。
然而，批評者則指控，關稅推高美國鋼材價格，近期美國鋼價已升至多年高點。換言之，擴大國內鋼鐵產能與提高企業原料成本，是這項政策同時存在的兩面。
「已經定案」仍不代表一定照計畫完成
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，這項計畫已經定案。不過，大型工業建設往往需要多年才能完成，期間可能面臨資金、工程、許可或市場環境等變化。
《CNBC》也拿出川普第一任期力挺的富士康（Foxconn，鴻海集團）威斯康辛州投資案做對比，該計畫最初預計投資100億美元、創造1.3萬個工作機會，但到了2021年，鴻海將計畫投資額縮減至6.72億美元，新工作職缺也降至1454個。
因此，這次150億美元鋼廠的計畫，雖然規模龐大，也符合川普重振美國製造業、降低海外供應依賴的政策方向，但目前公布的投資金額、產能與就業數字，仍屬於未來式，最終能否完全實現，有待後續發展驗證。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
從明尼蘇達鐵礦到愛荷華煉鋼
Mesabi Metallics表示，這項計畫將生產「100%的美國鋼」，也就是鐵礦開採、鋼鐵生產，都在美國境內完成。至於鋼廠所需的鐵礦，將來自該企業位於明尼蘇達州知名鐵礦區「Iron Range」的礦場，這座礦場投資超過25億美元，經歷近20年開發後，剛開始生產。
鋼鐵廠第一階段預計年產約750萬噸鋼材，施工期間最多可創造6000個工作機會；未來產能若全面提升，年產量可達1000萬噸，並提供至少1750個永久職缺。
不過，報導指出，這項大型投資背後，也有一段漫長且波折的歷史。Mesabi位於明尼蘇達州的鐵礦項目原本預計2016年完工，卻因各種原因一再推遲。負責該項目的「Essar Steel Minnesota」更曾在2016年申請破產。
川普關稅成為重要背景
這項鋼廠投資也與川普政府的鋼鐵關稅政策密切相關。川普第2任期展開後，對進口鋼鋁課徵25%關稅，之後進一步提高至50%，希望藉由提高進口成本，刺激美國本土製造業與鋼鐵產能。
支持者認為，關稅正在促使企業增加美國境內投資，多個美國鋼鐵業團體日前致函川普，聲稱鋼鐵關稅帶動了約470億美元「已宣布及正在進行的投資」，敦促政府不要削弱相關關稅措施。
然而，批評者則指控，關稅推高美國鋼材價格，近期美國鋼價已升至多年高點。換言之，擴大國內鋼鐵產能與提高企業原料成本，是這項政策同時存在的兩面。
「已經定案」仍不代表一定照計畫完成
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，這項計畫已經定案。不過，大型工業建設往往需要多年才能完成，期間可能面臨資金、工程、許可或市場環境等變化。
《CNBC》也拿出川普第一任期力挺的富士康（Foxconn，鴻海集團）威斯康辛州投資案做對比，該計畫最初預計投資100億美元、創造1.3萬個工作機會，但到了2021年，鴻海將計畫投資額縮減至6.72億美元，新工作職缺也降至1454個。
因此，這次150億美元鋼廠的計畫，雖然規模龐大，也符合川普重振美國製造業、降低海外供應依賴的政策方向，但目前公布的投資金額、產能與就業數字，仍屬於未來式，最終能否完全實現，有待後續發展驗證。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。