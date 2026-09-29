中央氣象署今（29）日凌晨2時20分發布地震速報，表示台灣東部海域發生芮氏規模5.0地震，震央位於花蓮縣政府東南方33.3公里，地震深度16.3公里，最大震度3級，出現在花蓮縣，且由於本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，氣象署針對花蓮縣發布災防告警。除此之外，台東縣、南投縣、宜蘭縣、台中市、彰化縣有2級震度，嘉義縣、桃園市、雲林縣、苗栗縣、新竹縣、嘉義市、台南市也有1級震度，幾乎半個台灣深夜被搖醒。
各地震度級
花蓮縣地區最大震度 3級
臺東縣地區最大震度 2級
南投縣地區最大震度 2級
宜蘭縣地區最大震度 2級
臺中市地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 1級
桃園市地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
苗栗縣地區最大震度 1級
新竹縣地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級
臺南市地區最大震度 1級
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花蓮縣地區最大震度 3級
臺東縣地區最大震度 2級
南投縣地區最大震度 2級
宜蘭縣地區最大震度 2級
臺中市地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 1級
桃園市地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
苗栗縣地區最大震度 1級
新竹縣地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級
臺南市地區最大震度 1級