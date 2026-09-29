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網紅技安昨（28）日宣布被求婚成功，男友Ricky包下電影院精心策劃求婚，沒想到技安感動點頭之際，還不忘吐槽完全看不懂求婚影片在演什麼，還虧「那個人動畫做得很爛」。技安的男友Ricky包下電影院，以看電影為由約她出門，爾後穿著白色西裝，捧著大玫瑰花現身，而兩人正在看的動畫片，其實是生活點滴的紀錄片，也是求婚影片，Ricky單膝下跪深情問，「妳願意嫁給我嗎？」技安難掩激動，大喊，「我願意！」看似浪漫的場景其實笑料百出，先是男友套戒指時，不知道該戴哪隻手，氛圍瞬間變得搞笑，後來技安還虧動畫片做得很爛，當初看到「電影海報」時還問，「這是他（男友）做的哦？我真的以為有這場次。」Ricky則爆料技安完全沒發現動畫的主角就是自己。技安以拍攝溫馨的家庭生活走紅，還是男星陳奕的大姨子，值得一提的是，Ricky是知名營養師，2023年時曾和前女友白姐爆出感情糾紛，白姐控訴他提出婚後三妻四妾、開放式性關係的要求，Ricky則反控白姐劈腿，鬧得沸沸揚揚。