國際金銀價格近日同步走弱，金價一度大幅下挫，白銀跌勢更為猛烈。市場人士指出，全球公債殖利率持續走高，加上投資人重新評估聯準會（Fed）利率政策，削弱貴金屬的吸引力，金銀礦業股也同步承壓。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，金、銀價格當地時間週一大幅走跌，跌幅均超過3%，並波及多家在美股掛牌的金銀礦商，包含大型黃金生產商Sibanye Stillwater、Harmony Gold Mining 、Newmont，白銀礦商Silvercorp Metals、Endeavour Silver與Hecla Mining。
報導指出，礦業公司的獲利與金銀價格高度相關，當貴金屬價格快速回落時，市場通常會同步調整對礦商營收與獲利的預期。
殖利率升高 市場關注Fed利率走向
由於黃金、白銀本身不會產生利息收入或固定現金流，當債券殖利率升高時，持有貴金屬的機會成本也會增加，進而削弱投資人持有貴金屬的意願，把資金轉往更能提供收益的債券等資產。
此次金銀價格大跌，主要發生在全球政府公債殖利率持續走高之際。投資人一方面關注通膨壓力，另一方面也重新評估聯準會（Fed）未來進一步升息的可能性。
央行買金 長期需求仍受關注
不過，儘管金價短線受到利率上升壓抑，黃金市場仍存在來自各國央行的長期需求。
美國知名貴金屬零售商「American Hartford Gold」總裁貝克（Max Baecker）指出，如果升息能有效壓低通膨，金價可能持續承壓；但若通膨持續，或經濟壓力進一步升高，黃金作為投資分散工具的需求仍可能維持。
貝克並指出，全球央行今年第二季買進黃金達289公噸，創下單季紀錄，認為這類央行增持黃金的行為，更接近長期外匯與儲備配置策略，未必會隨著聯準會利率政策的短期變化而立即改變。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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殖利率升高 市場關注Fed利率走向
由於黃金、白銀本身不會產生利息收入或固定現金流，當債券殖利率升高時，持有貴金屬的機會成本也會增加，進而削弱投資人持有貴金屬的意願，把資金轉往更能提供收益的債券等資產。
此次金銀價格大跌，主要發生在全球政府公債殖利率持續走高之際。投資人一方面關注通膨壓力，另一方面也重新評估聯準會（Fed）未來進一步升息的可能性。
央行買金 長期需求仍受關注
不過，儘管金價短線受到利率上升壓抑，黃金市場仍存在來自各國央行的長期需求。
美國知名貴金屬零售商「American Hartford Gold」總裁貝克（Max Baecker）指出，如果升息能有效壓低通膨，金價可能持續承壓；但若通膨持續，或經濟壓力進一步升高，黃金作為投資分散工具的需求仍可能維持。
貝克並指出，全球央行今年第二季買進黃金達289公噸，創下單季紀錄，認為這類央行增持黃金的行為，更接近長期外匯與儲備配置策略，未必會隨著聯準會利率政策的短期變化而立即改變。
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