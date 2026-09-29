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金州勇士總經理鄧利維（Mike Dunleavy）在今（29）日的媒體日宣布，當家中鋒「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因未公開的健康問題將無限期缺陣，且確定不會隨隊前往夏威夷參加季前訓練營。鄧利維表示，目前尚未給出具體的歸隊時間表，但他強調不願過度反應，也未排除波爾辛吉斯趕上10月21日作客洛杉磯湖人隊開幕戰的可能性。「他上周還在球館裡，而且狀況看起來很好，」鄧利維坦言，「對於他明天無法和隊友一起上場感到失望，但現在還言之過早，我們不想反應過度。」勇士總教練科爾（Steve Kerr）也坦言，在昨晚接到通知時感到相當驚訝，但他仍努力保持樂觀。「這就是賽季的一部分，球隊的健康狀況總是充滿變數。事情發生了，你只能坦然面對並繼續前進，」柯爾表示，「我們確實不知道這意味著什麼，目前也沒有太多資訊可以報告，但我們非常期待他在未來的某個時刻能回到球隊。」這並非波爾辛吉斯首次遭遇神秘的健康狀況。上個賽季他便因傷病與疾病缺席了多達32場比賽。在此之前效力於波士頓塞爾提克隊時，他曾罹患體位性心搏過速症候群（POTS），這是一種自律神經系統疾病，會導致患者在站立時心跳急遽加快，並伴隨嚴重的疲勞與暈眩，當時甚至讓他因此缺席了季後賽。當被問及此次缺席是否與POTS舊疾有關時，鄧利維僅回應這是無法進一步評論的健康問題。31歲的拉脫維亞籍球星波爾辛吉斯是在今年2月的交易截止日前，勇士送出希爾德（Buddy Hield）與庫明加（Jonathan Kuminga）至亞特蘭大老鷹隊交易而來。加盟勇士後他僅出賽15場，留下場均16.7分、5.2籃板與1.2阻攻的數據。儘管如此，球團仍在6月下旬與他簽下一份2年4000萬美元的延長合約（其中2027-28賽季僅300萬美元受保障，形同1年短約）。如今他在新賽季前的缺陣，讓勇士這筆季後休賽季的禁區補強豪賭面臨了糟糕的開局。除了波爾辛吉斯的健康隱憂，勇士隊的季前備戰還面臨其他傷兵考驗。球團同日宣布，目前仍在進行膝傷復健的巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）確定將缺席賽季開幕戰。雖然兩人已開始進行輕微的場上活動，且會隨隊飛往夏威夷參與訓練營，但距離完全回歸仍有距離。勇士上賽季有3名球員每36分鐘能穩定貢獻至少20分，如今只剩下柯瑞（Stephen Curry）一人保持健康。在波爾辛吉斯與巴特勒雙雙缺陣的情況下，球隊將失去柯瑞身後最重要的第二得分點，這勢必得仰賴波齊姆斯基（Brandin Podziemski）與霍福德（Al Horford）等輪替球員承擔更多進攻火力。然而，若過度依賴已經40歲的霍福德與36歲的格林（Draymond Green）以及年輕小將倫德博格（Yaxel Lendeborg）扛下禁區重任，恐將進一步增加老將們受傷的風險。勇士的前場陣容深度在賽季開打前，就已面臨嚴峻的壓力測試。