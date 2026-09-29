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為備戰2026-27賽季，底特律活塞官方日前公佈了一份包含19名球員的季前訓練營名單，陣中主力如康寧漢（Cade Cunningham）與湯普森（Ausar Thompson）皆悉數在列，但與球隊因續約問題鬧翻的當家中鋒杜倫（Jalen Duren）的名字卻未出現在名單之中。知名體育記者查拉尼亞（Shams Charania）發文證實，杜倫將不會參加活塞本周一的媒體日，也不會出席訓練營。據消息人士透露，杜倫與活塞管理層的關係目前已經徹底破裂，雙方在續約問題上存在巨大分歧。杜倫目前已拒絕了活塞在受限制自由球員身分下，所開出的5年2億美元全額保障合約。活塞隨隊記者伍德亞德（Eric Woodyard）進一步指出，杜倫的經紀團隊已向球團明確表示，這早已不是錢的問題，而是杜倫在整個交涉過程中感到不受尊重。特別是在與球隊處理奧薩爾·湯普森（Ausar Thompson）續約的方式相比之下，活塞給杜倫的報價中竟包含了「體重條款」，這成為雙方關係惡化的關鍵導火線。上個賽季，杜倫在例行賽繳出場均19.5分、10.5籃板與2.0助攻的優異雙十數據，季後賽也有10.2分與8.5籃板的穩定表現，是活塞能在2025-26賽季打出60勝22負、高居東區第一的重要功臣。活塞籃球營運總裁蘭登（Trajan Langdon）在媒體日上表態，雙方目前暫時看不到繼續調整報價的跡象，也不會延長周四的最終截止日期。這意味著杜倫極有可能選擇走向兩敗俱傷的結局——接受1年960萬美元的合格報價（Qualifying Offer），打完2026-27賽季後，於明年夏天成為完全自由球員。這絕對是活塞管理層最不樂見的局面。因為一旦杜倫簽下合格報價，根據聯盟規則，除非球員本人點頭同意，否則球隊無法在合約期內主動將其交易。活塞管理層將陷入明知主力中鋒明年極可能離隊，卻無法提前交易止損的進退兩難困境。這場持續整個休賽季的續約風暴，預計將在週四迎來最終定局。