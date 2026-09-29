10月初天氣將迎來轉折，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，周四（10月1日）東北季風增強，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭及東半部水氣增加，宜蘭有局部較大雨勢機率，其餘地區多雲到晴，午後南部及山區有局部雨。周五、周六季風影響持續，北部、東北部高溫降至約29至33度，中南部仍維持32至34度；10月4、5日季風又將增強，也就是說這波東北季風影響約3天，周四起高溫逐步下降。
10月東北季風報到！宜蘭恐有較大雨勢 周四起北部降雨增、高溫略降
林得恩指出，本周四起受到東北季風增強影響，台灣北部及東北部迎風面水氣變多，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭及東半部將轉為零星短暫陣雨，其中宜蘭有局部較大雨勢機率。
林得恩表示，依中央氣象署最新資訊，這波東北季風前後約影響3天，10月1日（周四）增強，10月2日（周五）持續影響，10月3日（周六）則逐步減弱。其他地區仍以多雲到晴為主，午後南部及其他山區可能出現局部零星短暫陣雨。
氣溫方面，林得恩指出，10月1日（周四）台灣各地及澎湖、金門白天高溫約31至34度，馬祖約28至30度；10月2日（周五）、3日（周六）部分地區高溫略降，北部、東北部、東半部及澎湖、金門、馬祖約29至33度，中南部則維持32至34度。
周四東北季風增強！宜蘭留意局部較大雨 下周還有一波
中央氣象署指出，今（29）日全台以晴到多雲為主，中午過後山區可能出現零星陣雨，白天高溫約32至36度，大台北盆地、花蓮縱谷及西半部內陸地區更有局部36度左右或以上高溫機率，中午前後紫外線偏強，民眾外出應做好防曬並適時補充水分。
各地夜晚至清晨各地低溫則普遍約24至27度。離島方面，澎湖晴時多雲、氣溫約27至31度，金門晴時多雲、約26至32度，馬祖晴時多雲、約26至31度。
氣象署預測，10月1日（周四）東北季風開始增強，迎風面的基隆北海岸及東北部水氣增加，宜蘭地區降雨機率明顯提高，且有局部較大雨勢發生的可能；桃園以北及東部地區也可能出現零星短暫陣雨。
其他地區則大致維持多雲到晴，午後南部及其他山區有局部短暫陣雨。10月2日（周五）東北季風持續影響，基隆北海岸、東北部仍有局部短暫陣雨，桃園以北及東部也有零星雨勢，其他地區則維持多雲到晴。
10月3日（周六）東北季風稍微減弱，基隆北海岸及東北部仍可能有零星短暫陣雨，其餘地區大致維持多雲到晴，午後南部及其他山區仍有局部短暫陣雨。
不過，東北季風短暫減弱後，10月4日（周日）、5日（下周一）又將再度增強，屆時北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區則以多雲到晴為主，午後南部及其他山區同樣可能出現局部短暫陣雨。
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林得恩指出，本周四起受到東北季風增強影響，台灣北部及東北部迎風面水氣變多，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭及東半部將轉為零星短暫陣雨，其中宜蘭有局部較大雨勢機率。
林得恩表示，依中央氣象署最新資訊，這波東北季風前後約影響3天，10月1日（周四）增強，10月2日（周五）持續影響，10月3日（周六）則逐步減弱。其他地區仍以多雲到晴為主，午後南部及其他山區可能出現局部零星短暫陣雨。
氣溫方面，林得恩指出，10月1日（周四）台灣各地及澎湖、金門白天高溫約31至34度，馬祖約28至30度；10月2日（周五）、3日（周六）部分地區高溫略降，北部、東北部、東半部及澎湖、金門、馬祖約29至33度，中南部則維持32至34度。
中央氣象署指出，今（29）日全台以晴到多雲為主，中午過後山區可能出現零星陣雨，白天高溫約32至36度，大台北盆地、花蓮縱谷及西半部內陸地區更有局部36度左右或以上高溫機率，中午前後紫外線偏強，民眾外出應做好防曬並適時補充水分。
各地夜晚至清晨各地低溫則普遍約24至27度。離島方面，澎湖晴時多雲、氣溫約27至31度，金門晴時多雲、約26至32度，馬祖晴時多雲、約26至31度。
氣象署預測，10月1日（周四）東北季風開始增強，迎風面的基隆北海岸及東北部水氣增加，宜蘭地區降雨機率明顯提高，且有局部較大雨勢發生的可能；桃園以北及東部地區也可能出現零星短暫陣雨。
10月3日（周六）東北季風稍微減弱，基隆北海岸及東北部仍可能有零星短暫陣雨，其餘地區大致維持多雲到晴，午後南部及其他山區仍有局部短暫陣雨。
不過，東北季風短暫減弱後，10月4日（周日）、5日（下周一）又將再度增強，屆時北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區則以多雲到晴為主，午後南部及其他山區同樣可能出現局部短暫陣雨。