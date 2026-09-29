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美國職棒大聯盟（MLB）於台灣時間28日結束例行賽所有賽程，備受矚目的全壘打王爭霸戰也隨之塵埃落定。美國聯盟部分，效力於巴爾的摩金鶯隊的阿隆索（Pete Alonso）以43發全壘打獨居榜首，成功奪下美聯全壘打王頭銜。截至24日為止，原本有4名球員以41轟並列第一，戰況陷入膠著，但阿隆索在賽季最終盤對戰紐約洋基隊時，單場敲出雙響砲殺出重圍。阿隆索曾於2019年效力紐約大都會隊時以53轟拿下國聯全壘打王，如今轉戰美聯再度封王，達成生涯在兩聯盟皆奪下全壘打王寶座的成就。值得一提的是，本季轉戰金鶯隊的他，還在對戰老東家大都會隊的比賽中，從日本投手千賀滉大手中敲出生涯第300轟。休士頓太空人隊的阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）與坦帕灣光芒隊的卡米內羅（Junior Caminero）皆以42轟、1轟之差並列美聯第2。國家聯盟方面，由擁有「PCA」暱稱的芝加哥小熊隊新星阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）與費城費城人隊的舒瓦伯（Kyle Schwarber）共同以45轟並列國聯全壘打王。阿姆斯壯在下半季66場出賽中狂敲24轟，奪下生涯首座全壘打王；同時他也跑出41次盜壘成功，成為大聯盟史上第7位達成單季「40轟、40盜」紀錄的球員。去年以56轟奪冠的舒瓦伯，則是連續兩年、生涯第3度拿下全壘打王殊榮。本季大聯盟賽場上的日本打者表現十分亮眼。芝加哥白襪隊的村上宗隆在26日對戰科羅拉多洛磯隊時敲出雙響砲，將全壘打數推進至35支，不僅刷新日本球員旅美首年的最多轟紀錄，最終也以35轟排名美聯第5。多倫多藍鳥隊的岡本和真則以33轟並列美聯第6；因傷缺陣的波士頓紅襪隊球員吉田正尚本季留下5轟成績。在國聯方面，洛杉磯道奇隊的大谷翔平本季敲出30轟，並列國聯第9。雖然他在例行賽最終戰僅敲出1支安打，但2026年賽季仍繳出打擊率0.275、30轟、81分打點與11次盜壘成功的成績，達成連續6年單季30轟的紀錄。小熊隊的鈴木誠也則在對戰邁阿密馬林魚隊時開轟，以26轟並列國聯第19。本季大谷翔平、村上宗隆與岡本和真共同締造了日本球員「30轟三人組」的歷史紀錄，5名日籍野手合計共敲出高達129支全壘打。此外，過去兩年皆有大谷翔平等球員達成單季50轟的壯舉，大聯盟更連續4年出現單季50轟打者，但此紀錄在今年中斷，本季最多全壘打數為45支。