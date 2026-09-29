美國總統川普（Donald Trump）當地時間週一在白宮，被問及是否曾向中國國家主席習近平詢問，要不要購買美國武器時，否認了這項說法，表示自己「從沒聽過這件事」，還說美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）可能是在談台灣，而不是中國。
龐德偉前一天爆料 稱川普曾問習近平要不要買
事情源自龐德偉週日接受《福斯週日新聞》（Fox News Sunday），透露川普在與習近平討論台灣軍售時，曾一度反問習近平「你想不想也買一些？」
不過，龐德偉沒有進一步說明，這段對話是發生在川習會的什麼時候，也沒有透露習近平當時如何回應。
龐德偉同時表示，川普對台灣的立場並沒有改變，美國與台灣未來的軍售討論仍在進行。
川普白宮現場否認：可能是在講台灣
到了週一，有傳媒在白宮橢圓形辦公室直接詢問川普此事，川普先是反問：「對中國？你是說對台灣？」接著表示自己從沒聽過這件事，並說自己需要去問龐德偉。
不過，川普隨後又補充，如果中國真的想買美國武器，「他們可能會想買」，因為美國製造的軍事裝備比較好，但強調自己並沒有和習近平談這件事，認為龐德偉當下「可能是在講台灣」。
美國政府：沒有要賣武器給中國
在龐德偉說法曝光後，白宮一名官員表示，華府沒有對中軍售計畫。
美國國務院也透過聲明指出，美國法律禁止向中國出售武器，目前不存在相關提議或打算。
背後仍是對台軍售爭議
這場說法落差的背景，是中國長期反對美國對台軍售。
中國希望美國停止這類舉動，包括暫停已經訂購武器的交付；美國方面則宣稱，對台政策並未改變。今年5月，川普也曾把一筆約140億美元的對台軍售案，形容為與中國談判時的「良好籌碼」。
不過，龐德偉先前的說法仍留下疑問，也讓外界更加關注川習會期間，雙方究竟如何談論台灣議題。
原文連結：
Trump says he did not discuss the possibility of the US selling weapons to China, contradicting his ambassador
Trump denies offering to sell arms to China's Xi
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事情源自龐德偉週日接受《福斯週日新聞》（Fox News Sunday），透露川普在與習近平討論台灣軍售時，曾一度反問習近平「你想不想也買一些？」
不過，龐德偉沒有進一步說明，這段對話是發生在川習會的什麼時候，也沒有透露習近平當時如何回應。
龐德偉同時表示，川普對台灣的立場並沒有改變，美國與台灣未來的軍售討論仍在進行。
川普白宮現場否認：可能是在講台灣
到了週一，有傳媒在白宮橢圓形辦公室直接詢問川普此事，川普先是反問：「對中國？你是說對台灣？」接著表示自己從沒聽過這件事，並說自己需要去問龐德偉。
不過，川普隨後又補充，如果中國真的想買美國武器，「他們可能會想買」，因為美國製造的軍事裝備比較好，但強調自己並沒有和習近平談這件事，認為龐德偉當下「可能是在講台灣」。
美國政府：沒有要賣武器給中國
在龐德偉說法曝光後，白宮一名官員表示，華府沒有對中軍售計畫。
美國國務院也透過聲明指出，美國法律禁止向中國出售武器，目前不存在相關提議或打算。
背後仍是對台軍售爭議
這場說法落差的背景，是中國長期反對美國對台軍售。
中國希望美國停止這類舉動，包括暫停已經訂購武器的交付；美國方面則宣稱，對台政策並未改變。今年5月，川普也曾把一筆約140億美元的對台軍售案，形容為與中國談判時的「良好籌碼」。
不過，龐德偉先前的說法仍留下疑問，也讓外界更加關注川習會期間，雙方究竟如何談論台灣議題。
原文連結：
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