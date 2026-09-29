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隸屬於日本女團「DIANNA Project」，年僅8歲的女偶像練習生平田琉七，日前感染了流感，不過因為病毒病發症，同時也患上心肌炎，經過了多天的搶救後在25日離世，昨（28）日官方證實死訊，不管家長還是工作人員都感到難以置信。平田琉七本月20日都還有登台表演，當時開心寫下，「今天真的非常感謝大家，非常開心，希望接下來第三部的所有成員都能開心玩。」沒想到日子才過幾天就爆出噩耗。平田琉七的經紀公司跟家人，昨日發布共同聲明，證實她因爲感染流感併發心肌炎，已經在25日凌晨離開人世，家屬將低調準備葬禮，沒有要開放給其他人參加。家屬表示，平田琉七短短的一生中，有將近三分之一的時間都在當偶像，也非常喜歡跟粉絲見面，並且珍惜每一個瞬間，希望大家可以記住平田琉七曾經閃閃發亮的樣子，永遠以「偶像」身分活在粉絲心中。