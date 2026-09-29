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蔡英文2015年獲贈甘蔗 隔年當選總統

蔣萬安獲贈同樣「多節甘蔗」 卻被留在廟旁

蔣萬安火速致歉 稱逐桌致意後忘了拿回

沈伯洋甘蔗像「寶刀」

台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋日前出席中庄仔福德宮晚會，2人都獲廟方致贈象徵「節節高升」的甘蔗，不料蔣萬安收到的甘蔗昨（28）日被發現遺留在廟旁，引發輿論熱議。網友隨即翻出前總統蔡英文2015年獲贈甘蔗的舊照，當時時任彰化縣長魏明谷送上二水甘蔗，祝福她「節節高升」，蔡英文隔年就當選總統，之後更成功連任。如今象徵吉祥的贈禮被蔣萬安團隊一度留在現場，網友也苦笑寫下：「為什麼不要？」回顧2015年4月，蔡英文以民進黨總統提名人身分展開「點亮台灣、希望行腳」請益之旅，期間前往彰化縣政府拜會魏明谷，而魏明谷當時除了致贈薪傳獎工藝師吳敦厚製作的彩繪燈籠，象徵「點亮台灣」，也特別送上二水鄉名產甘蔗，祝福蔡英文選情「節節高升」。隔年2016年，蔡英文順利當選總統，2020年再度連任。有網友翻出當年照片後還注意到，魏明谷送給蔡英文的是2支節間較短、節數較多的甘蔗，因此打趣將「2支甘蔗」與蔡英文後來二度當選總統連結在一起。蔣萬安26日獲贈甘蔗後，昨被發現將收到的甘蔗留在廟旁，引發外界熱議。網友比對照片後發現，蔣萬安這次獲贈的甘蔗同樣有相當多節，甚至有人認為節數比蔡英文2015年收到的還多，因此反問「為什麼不要？」、「會後悔吧」、「蔣萬安不懂」等。事件曝光後，蔣萬安隨即致電林春裕道歉，也派人前往宮廟將甘蔗取回。蔣萬安表示，當天收到贈禮後，因為接著還要逐桌向鄉親致意，因此先把甘蔗交給里長代為保管，活動結束時一時疏忽，沒有再拿回來。國民黨台北市議員楊植斗則表示，廟方贈禮沒有帶走「確實是失禮了」，但蔣萬安有錯就道歉，並沒有硬拗，後續也應再向廟方表達誠意。相比之下，沈伯洋收到的甘蔗也因此受到關注。其競選總幹事吳思瑤昨在社群曬出照片，只見甘蔗被平穩放在2個透明壓克力架上，妥善保存在競選總部辦公室，吳思瑤表示，土地公的加持「會讓一切都更順」；不少網友也戲稱為「刀架供奉」、「甘蔗浮起來了，感覺福氣來了」。