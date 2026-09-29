我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國近期遭遇大雨與洪水侵襲，泰國政府28日公布的統計顯示，截至當天上午6時，洪水已影響曼谷及27個府，共151個縣、792個次行政區及4087個村，受影響家庭達57萬6449戶、約179萬人。當局持續調派人力、抽水設備及救援物資，加快排水與安置工作。綜合泰媒報導，原定出訪日本、美國及英國的泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul），已提前結束海外行程泰國，親自協調全國防洪與救災工作，要求各部會加快救援與物資配送。他也要求相關單位加快抽水、疏散及援助工作，計畫推動長期防洪工程，希望降低未來曼谷及中部地區，遭遇大規模洪災的風險。為減輕洪水期間的交通與通勤壓力，泰國內閣宣布9月28、29日，曼谷、暖武里府、巴吞他尼府及北欖府列為特殊公休日。不過，這項安排並非所有單位一律放假，必要的政府服務仍須維持運作；國營企業、金融機構及民營企業則由各單位依實際情況，自行評估是否將這2天列為假日。曼谷市政府公布的資料顯示，當地約32萬9000戶、約70萬人受到洪水影響，拉甲邦、曼谷邦卡比、坎那耀、賽邁等地區災情較為嚴重。當地政府已將約1500名臥床患者轉移至醫院，以降低洪水對需要長期照護民眾的威脅。目前，泰國部分地區的雨勢已開始減弱，曼谷也較前幾日有所改善。不過，先前大量降雨形成的積水，仍需要時間排除，部分府的水位甚至仍在上升。泰國官方持續透過抽水設備、救援人員及軍警力量，協助受災居民撤離，並提供飲用水與其他生活物資。泰國自9月中旬以來的洪災，已造成至少8人死亡，隨著雨勢逐步減弱，接下來的關鍵將轉向積水排除、災民安置，以及如何避免中部地區後續再度發生嚴重淹水。原文連結：