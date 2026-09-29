至於為何道奇只排第2？大聯盟官網分析認為儘管他們經驗豐富，卻難掩整體戰力單薄的弱點。

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⭐️MLB季後賽官網戰力排行榜⭐️

密爾瓦基釀酒人（Brewers）

洛杉磯道奇（Dodgers）

坦帕灣光芒（Rays）

亞特蘭大勇士（Braves）

紐約洋基（Yankees）

芝加哥小熊（Cubs）

波士頓紅襪（Red Sox）

聖地牙哥教士（Padres）

費城費城人（Phillies）

克里夫蘭守護者（Guardians）

芝加哥白襪（White Sox）

休士頓太空人（Astros）

2026美國職棒大聯盟（MLB）例行賽於昨（28）日正式畫下句點，12支晉級季後賽的勁旅與對戰組合全數確定。MLB官網同時公布了季後賽的最新「戰力排行榜」（Power Rankings），並對各隊奪冠前景進行分析。本季豪取103勝的釀酒人隊高居戰力榜首，力壓尋求衛冕且挑戰三連霸的洛杉磯道奇隊，成為官網眼中最被看好奪冠的熱門球隊。本季例行賽繳出103勝59敗、擁有全大聯盟最佳6成36勝率的密爾瓦基釀酒人隊，以多達14場勝差的巨大優勢在國聯中區封王。官網盛讚釀酒人正處於「隊史最棒的賽季與黃金年代」。不僅擁有像是米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）這類令人聞風喪膽的頂級先發投手，更具備全大聯盟最深厚且多陣型應變能力的球員名單，實力無可挑剔。值得一提的是，釀酒人本季在與道奇隊的交手中也取得4勝3敗的對戰優勢。目標挑戰大聯盟歷史第3支「三連霸」偉業的洛杉磯道奇隊則緊追在後，名列戰力榜第2名。官網指出，道奇隊雖然經驗豐富，「沒有球隊比他們更懂得如何在季後賽贏球」，但相較於去年奪冠陣容，今年的整體戰力看起來稍微單薄了一些，且必須記住他們去年也是一路驚險過關。道奇隊將在國聯分區系列賽靜候勇士隊與費城人隊的外卡系列賽勝者。其餘戰力榜排名方面，時隔5年再度於競爭激烈的美聯東區封王的光芒隊高居第3，國聯東區冠軍勇士隊位居第4，第5名則是紐約洋基隊。官網指出，洋基隊本季靠著先發輪值發揮穩健，包括施里特勒（Cam Schlittler）、華倫（Will Warren）與柯爾（Gerrit Cole）等多名投手皆拿下雙位數勝投。但洋基若想在季後賽走得長遠，關鍵仍在於剛從小腿拉傷傷兵名單復出的主砲賈吉（Aaron Judge），能否展現出球隊所期待的MVP級統治力，甚至是能否進入到首輪的外卡球員名單當中。