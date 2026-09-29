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借將李四川 不只助選也藏2028布局？

九合一選舉倒數60天，台中市長盧秀燕除了假日積極投入輔選，進一步將手上大將送往新北助陣。台中市政府新聞局主任秘書黃冠穎預計下周進駐國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室，支援新北市長選戰。據了解，盧秀燕是目前國民黨縣市長中，唯一以「借將」方式表達對李四川的支持，也讓這場新北選戰多了台中的支援力量。媒體人出身的黃冠穎，於鄭照新接任新聞局長時進入台中市府，在盧市府服務約5年，由新聞局專員一路升至主任秘書，深受盧秀燕賞識。一名市議員形容，黃冠穎就像「隱藏版鄭照新」，盧秀燕對他的信賴「像自家孩子一樣」。例如鄭照新去年參加「星燃計劃」減重失敗又成功，黃冠穎則是在盧秀燕的苦口婆心下、勸他以健康為念，決心同步投入減重行列，綽號「胖胖」的他靠著驚人毅力，從180多公斤一路減至目前約100公斤，外型判若兩人。黃冠穎與藍白政治人物互動良好，議員透露，他在傳達盧秀燕意志時，不會一味要求使命必達，若對方有難處，會先聽取意見、直接協調，甚至提出個人建議。相較一般幕僚遇到問題容易擔心犯錯、只敢回答「我再問問市長」，黃冠穎的處事方式，不僅讓人感受到他深受倚重，也讓不少政治人物認為他待人真誠，「是個很可以交的朋友」。黃冠穎被借將到新北協助李四川一事，日前已在地方傳開。地方人士認為，盧秀燕願意把自己的心腹大將「借」到新北，除了展現對李四川的支持，形成「盧川連線」，協助國民黨打贏這場關鍵選戰，也被解讀具有更深一層的政治布局意味。尤其盧秀燕近來持續投入地方選舉，從台中跨足新北「借將」，是否也為未來2028布局提前累積政治能量，格外受到地方關注。