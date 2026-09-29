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7連霸深耕東、南區 夫妻長年投入地方服務

建國市場遷址重要推手 李中：他是最大功臣

9月才公開露面 地方人士不捨「顏爸」離世

「義子」羅廷瑋哀悼

家屬證實9時51分辭世 後事籌備中

曾連任7屆台中市議員的前議員顏英男昨（28）日上午9時51分辭世，享耆壽89歲。顏英男深耕東、南區近30年，在卸下議員職務後仍擔任市政顧問、持續關心地方事務，9月13日才出席建國市場遷址10周年活動，沒想到僅隔15天便傳出辭世消息，讓不少地方人士感到錯愕與不捨。顏英男長年服務台中東、南區，曾連續當選7屆市議員，投入地方政壇近30年，在基層累積深厚人脈。其妻過去也曾連任4屆里長，夫妻多年來一同參與地方事務。顏英男卸下議員職務後，仍擔任台中市政顧問，持續關注地方建設與社區發展，因此不少地方人士至今仍習慣稱呼他「顏爸」、「顏大牌」。現任台中市議員李中回憶，自己尚未投入東、南區市議員選舉前，家人過去都把票投給顏英男，原因就是顏英男長年熱心地方服務。而過去，顏英男也長年關注建國市場遷址，並成為背後推手。建國市場原位於東區建國路，後來配合鐵路高架化及中區再生計畫遷址。李中表示，當年新建國市場選址過程並不順利，一度面臨台糖不同意等問題，也有人主張另覓地點。不過，李中指出，當時在顏英男與他共同堅持之下，新的建國市場最終才能設在現址，因此形容顏英男是建國市場遷址過程中的「最大功臣」。建國市場於2016年正式遷至建成路500號，今年9月13日，市府才舉辦遷址10周年活動，顏英男當時仍以市政顧問身分親自出席，與自治會及地方人士共同見證市場發展歷程。沒想到活動結束後僅15天，便傳出顏英男辭世消息。建國市場自治會長蔡官典得知噩耗後，也在臉書發文悼念表示，他與顏英男相識20多年，對方長期照顧、幫助自己與家人，許多恩情雖然沒有經常掛在嘴邊，但每一次在需要時伸出的援手，自己與家人始終記在心裡。他寫道，得知「敬愛的顏爸」離世時，心中有太多不捨，也有說不完的感謝，「您的恩情與教誨，我會記一輩子」。日前，前台中縣長廖了以、國民黨台中市黨部前主委林敏霖還曾前往顏英男家中，頒發國民黨台中市長候選人江啟臣後援總會榮譽副總會長聘書。國民黨立委羅廷瑋也發文悼念顏英男表示，因顏英男夫妻長年疼惜，他成為顏家的義子，多年來一直以「顏爸」稱呼對方。從成家、踏入政壇到承擔民意代表工作，人生許多重要階段都受到顏英男關心與提點。羅廷瑋回憶，2018年首次參選議員時，顏英男曾親自帶他走入地方、介紹仕紳前輩，並分享多年累積的人脈、經驗與智慧。他表示，顏英男不只在選舉上給予協助，更教他從政要懂得做人做事、關心地方與照顧鄉親，這份提攜與恩情會一直記在心中。顏英男家屬則表示，顏英男後事由兒子著手處理。由於靈堂設於住家，場地有限，外界如有花禮，希望能於告別式當日再致贈，屆時將由專人統一安排。目前公奠時間與告別式地點尚未確定，相關細節待家屬後續公布。